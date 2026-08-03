Gigi Becali și-a distrus jucătorii după FCSB – Farul 2-2! Nu a scăpat nici feblețea sa: „L-am lăudat degeaba, se crede Maradona!”

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Gigi Becali (68 de ani) a avut un nou discurs dur la adresa jucătorilor săi, de data aceasta la finalul meciului FCSB – Farul 2-2, disputat luni seară pe stadionul „Arcul de Triumf” din Capitală în cadrul etapei cu numărul 3 din SuperLiga. Patronul clubului roș-albastru nu l-a menajat nici măcar pe Ricardo Pădurariu (19 ani), jucătorul pe care recent îl lăudase frecvent în spațiul public.

Gigi Becali nu l-a iertat nici pe Ricardo Pădurariu după FCSB – Farul 2-2

Tânărului fundaș stânga omul de afaceri i-a reproșat că a încercat prea mult să dribleze, pierzând astfel mingea în anumite situații. „Trebuie o nouă echipă. Toată echipa trebuie schimbată. Gnahore mi-a plăcut. Joao Paulo și el. În rest… aripile au pierdut toate mingile. Nu trebuia să îl laud pe Padurariu. A fost efectul invers. S-a pierdut din cauza laudelor. A driblat și a pierdut mingea. A făcut combinații cu Tavi Popescu acolo. Au pierdut toate mingile.

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L-am băgat pe Crețu pentru că Labonne nu era bun în apărare și nu conta în atac. Crețu măcar conta în atac. Bîrligea nu mai e el. E alt jucător. E dublura lui Bîrligea. Pe Politic l-am băgat… Îl dau gratis. Cine vrea și ascultă să îl ia. Luați-l, tată!

E posibil… Mă gândesc. Deja lumea a avansat, iar eu am rămas în urmă cu tehnologia, cu tot ce înseamnă fotbalul. Eu probabil am rămas în urmă. Mă gândesc și la asta. Sunt rămas în urmă cu toate nenorocirile astea, cu rețelele de socializare, cu AI-ul. Probabil sunt înapoiat. Nici nu vreau să mă modernizez”, a spus Gigi Becali în direct la după

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Ce a spus Gigi Becali despre Mihai Toma, schimbat în minutul 28

În mod așteptat, finanțatorul FCSB-ului nu a avut prea multe cuvinte de laudă nici la adresa lui : „L-am băgat pe Toma. Nu merge. Am zis că aleargă. M-am interesat. MM mi-a zis că a alergat 13 kilometri și Thomas Neubert a rămas impresionat. Am zis să vedem. Poate avem vreun diamant. Diamantul a fost… A alergat în spatele adversarului. Frică. Cu frică nu joci fotbal.

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Trebuie schimbat la mijlocul terenului. Mie de asta îmi place de Gnahoré. Are viziune. Pe Padurariu l-am lăudat și acum… Ce faci, nebunule? Te plimbi pe teren? Eu sunt vinovat. Eu l-am lăudat. Te-am lăudat, acum joacă fotbal! Dormi și dă gol, Radaslavescu!”.

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Gigi Becali i-a anunțat lui Dennis Politic plecarea de la FCSB

Omul de afaceri a susținut că este hotărât să îl cedeze gratis pe fostul jucător de la Dinamo, indiferent de echipa care se va arăta interesată de el: „L-am luat pe Politic. Ăsta nu e fotbalist. Nu știu cum am putut să îl iau. Nu înțeleg ce am gândit. Politic merge pe gratis absolut oriunde. Bine că l-am avut pe Popa în poartă. Dacă era Târnovanu, luam 4-5 azi. Eu am vrut să joace Popa, dar staff-ul a hotărât ca Târnovanu să nu fie în lot. Bravo lor!”.