Gigi Becali și-a distrus jucătorii după FCSB – U Cluj 1-1. Nu a scăpat nici Ștefănescu: „Nu a căutat mingea, e căldură. Asta e indolență!”

FCSB . După un început excelent de sezon, entuziasmul campioanei României a fost stins chiar în „Templu” de „coșmarul” U Cluj. Gigi Becali a avut un discurs dur la adresa lui Marius Ștefănescu și Malcom Edjouma.

Gigi Becali, resemnat după FCSB – U Cluj 1-1: „Eu sunt de vină la toate”

Gigi Becali a criticat anumiți jucători de la FCSB după . Principala țintă a finanțatorului campioanei României a fost Malcom Edjouma, care a comis un penalty imprudent în careu, iar ardelenii au reușit să egaleze.

”S-a întâmplat că eu sunt de vină la toate. Eu sunt de vină. Păi când găsesc câte unu că joacă, stai să vezi, Maradona Ștefănescu, ce să mai alerge, dacă eu l-am făcut vedetă? El n-are nicio vină, eu sunt vinovatul. A fost un meci, dar e semnalul de alarmă.

De neînlocuit sigur că este, așa va fi, dar să audă acum ce spun eu, că nu a venit el vedetă. Aude asta și își dă seama ce trebuie să joace. Vedetă a fost. N-a jucat fotbal, s-a ascuns de fotbal. La fotbal, trebuie să te miști, să primești mingea. El nu s-a arătat să primească mingea. Pentru ce? E căldura. Am vrut să-l schimb la pauză, dar am zis hai, să nu… Am greșit.

Gigi Becali și-a distrus jucătorii după FCSB – U Cluj 1-1: „Nu a căutat mingea, e căldură. Asta e indolență”

Cum să faci așa ceva, indolența asta (n.r. despre faultul lui Edjouma). Cum să faci așa ceva la 1-0? A mai avut vreo două mingi, în loc să dea pasă, dă la poartă de la 30 de metri. Olaru a avut de unde trage, 16 metri, 20 de metri, nu de la 30 de metri.

M-am luat și eu după ei (n.r. cu Edjouma), dar mă mai iau? Eu cred că nu. Dumneata crezi că da, eu cred că nu. O să-i ascult, dacă zici dumneata. Eu acum am văzut. Am văzut ce trebuie să văd.

Dacă n-ai mijlocul terenului cu Șut și Lixandru, nu mai produci nimic. N-am mai controlat jocul, e haos. Așa va fi (n.r. cu Șut și Lixandru) și va mai intra Baba dacă va fi nevoie de el. Măcar am văzut”, a declarat Gigi Becali, la .

Gigi Becali nu a fost mulțumit nici de Alexandru Băluță: „Nu mai e ăla de anul trecut”

U Cluj a remizat împotriva FCSB cu Alexandru Chipciu, Iulian Cristea sau Ovidiu Popescu pe teren, foști fotbaliști ai roș-albaștrilor. Alexandru Musi, autorul golului cu U Cluj, l-a impresionat pe Gigi Becali. În schimb, Alex Băluță, unul dintre preferații patronului, a avut o evoluție ștearsă.

„Eu am jucat împotriva unor jucători care au fost la noi, Chipciu, Cristea, Popescu, Bic. Nici chiar așa. Nistor care are vreo 35 de ani, nu se poate așa. Nu am ce să-i reproșez lui Musi, nu că a dat gol, dar a jucat foarte bine.

Trebuie să aducă un atacant neapărat. Băluță nu mai e ăla de anul trecut, deși îmi spuneau că e bombă la antrenamente. Băluță nu e nici ăla de anul trecut. Cum să faci așa ceva, Doamne ferește. Mă interesează doar echipa mea”, au fost cuvintele lui Gigi Becali.