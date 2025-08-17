Sport

Gigi Becali și-a distrus jucătorul favorit de la FCSB după egalul cu Rapid. „Facem fotbal aici sau construcții?". Nici Olaru nu a scăpat de furia patronului

Gigi Becali a dat de pământ cu unul dintre cei mai importanți jucători de la FCSB la finalul meciului cu Rapid! Ce i-a reproșat
Alex Bodnariu, Gabriel-Alexandru Ioniță
18.08.2025
Gigi Becali sia distrus jucatorul favorit de la FCSB dupa egalul cu Rapid Facem fotbal aici sau constructii Nici Olaru nu a scapat de furia patronului
La scurt timp după încheierea meciului Rapid – FCSB 2-2, disputat duminică seară pe Arena Națională în etapa a șasea din Superliga, Gigi Becali a avut un discurs foarte dur la adresa unui fotbalist de bază de la campioana României, unul dintre favoriții săi chiar.

Gigi Becali, discurs foarte dur la adresa lui Florin Tănase după Rapid – FCSB 2-2

Este vorba despre Florin Tănase, cel căruia finanțatorul i-a reproșat, în primul rând, pe un ton apăsat faptul că a tratat mult prea lejer o fază de atac a echipei roș-albastre care s-a petrecut la scorul de 2-0 pentru ea.

De asemenea, omul de afaceri a mai apreciat și că mijlocașul ofensiv nu a executat cum ar fi trebuit o lovitură liberă, motiv pentru care a decis ca el să fie „scos din schemă” de acum înainte când vine vorba despre astfel de momente de joc.

În plus, Becali a mai dezvăluit și că Tănase a fost cel care a cerut să fie înlocuit în această partidă, chestiune care i-a ridicat anumite semne de întrebare finanțatorului, după cum chiar el a explicat.

Nu în ultimul rând, Gigi Becali i-a transmis în mod public lui Florin Tănase să se gândească foarte bine în viitorul apropiat dacă vrea să își continue cariera în fotbalul de înalt nivel sau preferă să se orienteze mai degrabă spre afaceri, știut fiind faptul că fotbalistul a intrat de ceva timp în zona imobiliarelor.

Ce l-a scos din minți pe patronul campioanei României: „De ce a cerut schimbare?”

„Mi-a plăcut toată echipa. Singurul care nu mi-a plăcut a fost Tănase. Aveam 2-0 și el a vrut să dea lob. În loc să fie mingea la noi, i-a dat-o lui Bîrligea. Ține posesia! E mingea la noi. Ce jucăm aici? Floricele?

Nici lovitura liberă nu mi-a plăcut. Am dat ordin: el nu mai bate lovituri libere. Gata, nu mai bate! Noi avem talie, iar el bate pe jos. Batjocură, ce e asta?

De ce a cerut schimbare? E altă întrebare. A cerut el schimbare. O să vorbesc cu staff-ul, îl întreb și pe el dacă are de gând să joace fotbal sau vrea să se facă om de afaceri. Aici e fotbal, tată, nu construcții! Joacă fotbal, nu da floricele. Nu da tu lob! Era 2-0 pentru noi acolo”, a spus Gigi Becali în direct la Prima Sport după Rapid – FCSB 2-2.

Nici Darius Olaru nu a scăpat

Cu aceeași ocazie, Becali l-a criticat și pe căpitanul de la FCSB, dar și pe Valentin Crețu și Octavian Popescu. Pe de altă parte însă, patronul clubului roș-albastru s-a arătat mulțumit de prestațiile din această partidă ale lui Alhassan, Graovac și Toma.

„Nu a contat. A pierdut toate duelurile. Olaru pierde toate duelurile. Cel mai bine ar fi să joace doar în a doua repriză, ca să își revină. A făcut și o greșeală. Mijlocul terenului nu a fost al nostru. Nici noi nu am fost bine în prima repriză. Nu a contat nici în apărare, nici în atac. De asta a fost schimbat. Baba a intrat extraordinar.

Extraordinar Graovac. Crețu trebuie să își pună semne de întrebare. E bine că știm ce putem. Nu mai avem probleme cu underul. Toma nu a pierdut mingi, a făcut faza de apărare bine.

George Popescu nu își mai revine, pierde toate mingile. Olaru trebuie să își revină. E greu fără Olaru în Europa, trebuie să își revină neapărat”, a mai declarat Gigi Becali cu ocazia aceleiași intervenții telefonice.

