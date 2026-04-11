Gigi Becali și-a făcut buncăr antiatomic în biserică. Investiție colosală a patronului FCSB: 20.000.000 de euro

În dialog cu Dumitru Dragomir la „Profețiile lui Mitică”, realizatorul Horia Ivanovici a dezvăluit că recent a vizitat, la dorința lui Gigi Becali, biserica pe care patronul de la FCSB o construiește în Pipera. Astfel, a rămas profund impresionat de cum arată deja lăcașul de cult, în condițiile în care procesul de construcție nu este nici pe departe finalizat.

Biserica pe care Gigi Becali o construiește în Pipera, dotată inclusiv cu buncăr antiatomic

Printre altele, biserica va beneficia inclusiv de un buncăr antiatomic. În stilul caracteristic, omul de afaceri a explicat că s-a gândit la această variantă în caz de atac asupra României. „Sâmbătă, eram prin oraș, și mă duc spre casă, eu stau undeva la granița dintre Voluntari și Pipera, și trec pe la 12 pe lângă biserica lui Gigi. O grămadă de mașini, deși era sâmbătă, era flux, eu eram pe banda din mijloc. Și la un moment dat îl văd pe Gigi.

Dau geamul jos, îl salut. Gigi era cu Tudor, fostul arbitru. ‘Vino încoa să îți arăt biserica’. Opresc în mijloc, mă înjura lumea pe acolo. Cobor, m-am uitat să nu dea vreunul peste mine, treceau mașinile razant pe lângă mine. Zice Gigi: ‘Lasă că are Dumnezeu grijă de tine, nu dau mașinile peste tine, stai liniștit’. Și m-au plimbat Gigi Becali și cu Sandu Tudor, care e un băiat senzațional și cu religia, vreo oră prin biserică.

Eu spun ceva. Lasă ce se vede de afară. Ce biserică face! Crede-mă, am rămas impresionat. Intru într-o încăpere. Zice: ‘Aici nu intră nimeni. Te-am băgat pe tine ca să vezi’. Am intrat, 25 de bărbați puneau folie de aur și vitraliu cu penseta. Jur! Am stat 10 minute să ne uităm. Am fost la clopote, clopote de 6 tone aduse din Ucraina. M-a băgat dedesubt la parter, la parter și-a făcut buncăr din ăsta antiatomic. ‘Pac, dau ăștia o rachetă, urc, mă rog, mai fug’. Eu nu am văzut așa ceva”,

Când estimează Gigi Becali că va fi gata biserica

că sunt șanse mari ca edificiul să fie finalizat în timp de aproximativ trei ani. Costurile totale de construcție vor ajunge în final la circa 20 de milioane de euro: „Din centrul bisericii te uitai, din afară nu pare așa mare, m-a dus înăuntru și am văzut turla. Pe boltă erau Sfinții făcuți în aur, o frumusețe! Eu cred că vor fi, fără exagerare, 20.000 de oameni la sfințire. Vor fi mii de oameni în fiecare zi, o vor vizita.

Va fi una dintre minunile din Europa. Știi cum arată înăuntru? Când m-am uitat, nu se vede din afară, nu îi mai vezi capătul din interior. O frumusețe! A zis Gigi că mai durează încă trei ani. Face aur și pe exterior, cu foiță de aur. Îl costă undeva la vreo 20 de milioane de euro. Dar nu mai e vorba de bani aici, va fi a opta minune a lumii. Eu nu am mai văzut așa ceva!”.

