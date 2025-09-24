Gigi Becali și-a făcut calculele de play-off: “Trebuie să legăm cinci victorii! Craiova şi Rapid nu pot ieşi”

s-a încheiat, după multe surprize în privința rezultatelor. Gigi Becali, , a calculat în direct punctele de care are nevoie echipa lui în următoarele 5 etape pentru a ajunge în play-off.

Calculele făcute de Gigi Becali pentru ca FCSB să prindă play-off-ul

FCSB a pierdut la Botoșani în etapa a 10-a și a rămas în zona roșie a clasamentului. Adversarele bucureștenilor s-au încurcat de asemenea, Craiova pierzând la Oțelul, Rapid cedând acasă cu Hermannstadt, iar Dinamo remizând și ea pe teren propriu cu Farul.

Gigi Becali a spus ce trebuie să facă echipa lui în următoarele 5 etape pentru ca situația să se redreseze. Latifundiarul din Pipera este convins că Universitatea Craiova și Rapid nu mai pot fi scoase din play-off, însă restul formațiilor aflate deasupra „roș-albaștrilor” în clasament pot fi devansate.

„Peste 5 etape trebuie neapărat să fim acolo la 3-4 puncte de play-off!”

„Dacă băteam la Botoșani ne apropiam și noi acolo. Nu stau să mă gândesc ce o face Rapid. Îmi doresc să mănânce bătaie, dar nu stau să mă gândesc acum la Rapid și Craiova. Rapid, normal, jucând acasă, te gândești că poate face un egal. E greu să mănânce bătaie. Iar Craiova, n-am ce să zic… Nu mă așteptam. Este echipă mai valoroasă.

Egalul lui Dinamo cu Farul este mai important. Noi trebuie acum să o luăm pas cu pas să depășim echipele din fața noastră. Peste 5 etape trebuie neapărat să fim acolo la 3-4 puncte de play-off. Apoi să intrăm și să vedem noi ce facem.

„Dinamo poate să iasă, nu vreau să o subestimez, dar nu are niște jucători de valoare!”

În următoarele 5 etape 5 victorii să fii aproape în play-off. Cred că direct în play-off. Legate 5 victorii, că jucăm și cu echipe aflate în fața noastră. Craiova nu ai cum să o scoți din play-off.

Vorbim de Botoșani, Argeș, Dinamo și Slobozia, astea 4. Problema mea nu este Farul, nu e în play-off, nu am treabă cu ei. E vorba de cele care au distanță mai mare. Poți să te bați cu Dinamo la play-off. Singurele pe care le văd în play-off, care nu pot ieși, sunt Craiova și Rapid. Dinamo poate să iasă, nu vreau să o subestimez, dar nu are niște jucători de valoare. E doar Cîrjan, care face diferența din când în când”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.