Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Gigi Becali și-a făcut calculele de play-off: “Trebuie să legăm cinci victorii! Craiova şi Rapid nu pot ieşi”

FCSB luptă pentru a ajunge în play-off, după startul de sezon extrem de slab. Ce calcule a făcut Gigi Becali pentru următoarele meciuri.
Mihai Dragomir
24.09.2025 | 12:21
Gigi Becali sia facut calculele de playoff Trebuie sa legam cinci victorii Craiova si Rapid nu pot iesi
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Becali știe exact cum poate ajunge FCSB în play-off. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Etapa a 10-a din SuperLiga s-a încheiat, după multe surprize în privința rezultatelor. Gigi Becali, cel care a spus în direct la FANATIK SUPERLIGA ce va face cu Bîrligea la Go Ahead Eagles – FCSB, a calculat în direct punctele de care are nevoie echipa lui în următoarele 5 etape pentru a ajunge în play-off.

ADVERTISEMENT

Calculele făcute de Gigi Becali pentru ca FCSB să prindă play-off-ul

FCSB a pierdut la Botoșani în etapa a 10-a și a rămas în zona roșie a clasamentului. Adversarele bucureștenilor s-au încurcat de asemenea, Craiova pierzând la Oțelul, Rapid cedând acasă cu Hermannstadt, iar Dinamo remizând și ea pe teren propriu cu Farul.

Gigi Becali a spus ce trebuie să facă echipa lui în următoarele 5 etape pentru ca situația să se redreseze. Latifundiarul din Pipera este convins că Universitatea Craiova și Rapid nu mai pot fi scoase din play-off, însă restul formațiilor aflate deasupra „roș-albaștrilor” în clasament pot fi devansate.

ADVERTISEMENT

„Peste 5 etape trebuie neapărat să fim acolo la 3-4 puncte de play-off!”

„Dacă băteam la Botoșani ne apropiam și noi acolo. Nu stau să mă gândesc ce o face Rapid. Îmi doresc să mănânce bătaie, dar nu stau să mă gândesc acum la Rapid și Craiova. Rapid, normal, jucând acasă, te gândești că poate face un egal. E greu să mănânce bătaie. Iar Craiova, n-am ce să zic… Nu mă așteptam. Este echipă mai valoroasă.

Egalul lui Dinamo cu Farul este mai important. Noi trebuie acum să o luăm pas cu pas să depășim echipele din fața noastră. Peste 5 etape trebuie neapărat să fim acolo la 3-4 puncte de play-off. Apoi să intrăm și să vedem noi ce facem.

ADVERTISEMENT
Donald Trump a declarat la Adunarea ONU că Londra vrea „să treacă la...
Digi24.ro
Donald Trump a declarat la Adunarea ONU că Londra vrea „să treacă la legea sharia”. Președintele SUA l-a criticat dur pe Sadiq Khan

„Dinamo poate să iasă, nu vreau să o subestimez, dar nu are niște jucători de valoare!”

În următoarele 5 etape 5 victorii să fii aproape în play-off. Cred că direct în play-off. Legate 5 victorii, că jucăm și cu echipe aflate în fața noastră. Craiova nu ai cum să o scoți din play-off.

ADVERTISEMENT
Liber la toată planeta! Donald Trump a spus-o, în fața Adunării Generale a...
Digisport.ro
Liber la toată planeta! Donald Trump a spus-o, în fața Adunării Generale a ONU

Vorbim de Botoșani, Argeș, Dinamo și Slobozia, astea 4. Problema mea nu este Farul, nu e în play-off, nu am treabă cu ei. E vorba de cele care au distanță mai mare. Poți să te bați cu Dinamo la play-off. Singurele pe care le văd în play-off, care nu pot ieși, sunt Craiova și Rapid. Dinamo poate să iasă, nu vreau să o subestimez, dar nu are niște jucători de valoare. E doar Cîrjan, care face diferența din când în când”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali și-a făcut calculele de play-off

Dat ca și plecat de la Tottenham, Florin Manea a lămurit în direct...
Fanatik
Dat ca și plecat de la Tottenham, Florin Manea a lămurit în direct viitorul lui Radu Drăgușin: „Asta ne-au comunicat”
Robert Niță și Dănuț Lupu, contre dure în direct după scandalul dintre Alex...
Fanatik
Robert Niță și Dănuț Lupu, contre dure în direct după scandalul dintre Alex Dobre și suporterii Rapidului: ”Știi cât m-au înjurat pe mine?” / ”Tu le arătai fundulețul”
Gigi Becali pregătește rezilieri la FCSB. „Nu mai poate, are doar două viteze:...
Fanatik
Gigi Becali pregătește rezilieri la FCSB. „Nu mai poate, are doar două viteze: a-ntâia și a doua. O să vorbesc cu el în iarnă”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
S-a aflat după aproape 30 de ani! Dubla istorică dintre Gloria Bistrița și...
iamsport.ro
S-a aflat după aproape 30 de ani! Dubla istorică dintre Gloria Bistrița și un gigant din Europa a fost, de fapt, blătuită: 'Jean Pădureanu s-a înțeles cu ei'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!