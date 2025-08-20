Gigi Becali și-a făcut calculele în direct. Câți bani câștigă FCSB după calificarea în grupa din Conference League și la cât ar putea ajunge prin accederea în Europa League

Gigi Becali nu ia în calcul Primul meci din această dublă manșă a fost programat să se dispute joia aceasta în Scoția, în vreme ce returul este săptămâna viitoare la București.

Calculele lui Gigi Becali: ce sumă totală ar putea câștiga FCSB prin parcursul din Europa League, comparativ cu scenariul în care va ajunge în faza principală din Conference League

Dacă totuși se va întâmpla ca echipa roș-albastră să fie eliminată în această fază a competiției, ea va juca oricum în faza principală din Conference League. Iar patronul s-a arătat deja încântat de această perspectivă, întrucât, după cum a explicat ca el, campioana României ar avea asigurată în acest sens o sumă de aproximativ zece milioane de euro chiar și în acest scenariu.

Pe de altă parte, bineînțeles că banii încasați de campioana României ar fi și mai mulți în cazul în care ea ar trece de Aberdeen și ar ajunge astfel din nou în grupa unică din Europa League, acolo unde a evoluat și în sezonul trecut, cu rezultate foarte bune chiar, după cum se știe deja.

Astfel, de asemenea conform calculelor lui Becali, FCSB ar putea ajunge la un total situat între 16 și chiar 20 de milioane de euro. La toate aceste încasări, omul de afaceri a adăugat și banii obținuți de pe plan intern, din drepturile de televizare și de la sponsori, și a concluzionat că într-un astfel de context echipa lui și-ar asigura bugetul, astfel încât el să nu mai fie nevoit să intervină din această perspectivă financiară.

Concluzia patronului campioanei României: „Asta e important, să îți faci bugetul”

„Meciul din Scoția? Așteptări să câștigăm și să ne calificăm. Când are echipa valoare, nu are cum să nu își revină. Sunt valoroși toți. Noi acum suntem asigurați cu 10 milioane de euro. Poate să fie Europa League, să luăm 16-20, dar din Conference avem 10 milioane asigurate. Asta e important, să îți faci bugetul.

Plus ce mai iei din România, din drepturile TV, de la sponsori, iei vreo 20 de milioane de euro. Asta e important la fotbal, să nu scoți bani din buzunar”, în direct la