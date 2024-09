Gigi Becali a spus în direct la FANATIK SUPERLIGA câți bani va încasa FCSB din Europa League. Patronul „roș-albaștrilor” e sigur că partidele din cupele europene îi vor aduce în jur de 15 milioane de euro în cont.

Gigi Becali și-a făcut calculele în direct: câți bani va încasa FCSB din Europa League!

Calificarea în grupa de Europa League este o lovitură financiară importantă pentru „roș-albaștri”. Patronul FCSB și-a făcut calculele la FANATIK SUPERLIGA, show live pe site-ul , de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri.

Gigi Becali e sigur că va încasa 15 milioane de euro în acest sezon din cupele europene. Patronul „roș-albaștrilor” a spus și care a fost cel mai bun sezon din punct de vedere financiar pe care l-a avut până acum.

„Maxim 15 milioane de euro, cu totul. Se pot juca 10 meciuri, nu 8. Cred că o să jucăm 10, putem să prindem și barajul. Este un an extraordinar, nu bun. Cel mai bun an a fost atunci când am luat 10 milioane pe Chiricheș, l-am vândut pe Gardoș și am luat vreo 25 de milioane din Champions League.

Vinzi jucători daca ai, eu investesc, dar nu prea văd marfă… Ca să vinzi jucători pe 15, 20 de milioane în România trebuie să fie un jucător român de 17, 18 ani. Louis Munteanu e un jucător pe care poți să iei 20 de milioane, dar nu acum.

Pe brazilianul care costă 20 de milioane nu îl lasă la tine, îl ia Manchester City, Barcelona, Real Madrid. Nu îl lasă la tine, că tu stai în România și nu îl vezi. Ei sunt acolo, stau toată ziua prin casă și beau cafea. Ei văd cum bea cafeaua, dacă îl frige pe limbă”, a declarat Gigi Becali.

Gigi Becali investește în transferuri! Ce lovitură a dat patronul FCSB-ului: „L-am luat azi”

de la Farul Constanța în direct la FANATIK SUPERLIGA. Patronul „roș-albaștrilor” a plătit 250.000 de euro pentru fundașul central trecut și pe la rivala Dinamo.

„L-am luat azi pe Popescu, de la Farul. A semnat 1 an plus 1 an. Am dat 250.000 de euro pe el și lui îi dau 15.000 de euro pe lună. Aveam nevoie de fundaș central. Vin competițiile peste noi.

Mie îmi plăcea de când era la Dinamo. El mi-a scăpat printre degete că nu știam. Nu stăteam eu să văd când e liber Popescu. Dar mi-a plăcut de el când ne-a dat el gol odată cu capul dintr-un corner. Acum vreo 3-4 ani, era la Dinamo.

Și îmi plăcea de el că e războinic, e luptător. Fundașul central trebuie să aibă peste 1,80 m și să fie puternic. Nu e puternic, nu ai ce să faci, la revedere”, a declarat Gigi Becali.

Gigi Becali A CALCULAT IN DIRECT cati bani va castiga FCSB din Europa League