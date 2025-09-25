Gigi Becali și-a făcut calculele în direct înainte de Go Ahead Eagles – FCSB. Miză de milioane de euro!

FCSB joacă joi în deplasare cu Go Ahead Eagles. Gigi Becali, , a calculat ce sume îi pot intra în cont după faza principală din Europa League.

FCSB în Europa League, miză de milioane de euro

După ce , Gigi Becali își poate spori câștigurile odată cu participarea în faza principală a competiției. Latifundiarul din Pipera a explicat cum distribuie UEFA sumele.

Mai exact, pentru o victorie, FCSB poate câștiga 450.000 de euro. În cazul în care campioana României se va califica în fazele eliminatorii, încasările totale pot depăși suma de 3 milioane de euro, bornă extrem de importantă pentru o echipă din SuperLiga.

„Vreo 3 milioane și ceva!”

„Habar nu am de echipa asta olandeză, Meme știe. A zis că putem să îi batem, că nu sunt o echipă extraordinară, dar pasează foarte mult.

Acum, 3 puncte sunt vreo 450.000 de euro și ce se mai calculează vreo 2.000.000 dacă ești în primele 8. Dacă câștigi meciul iei 450.000. Poți să te califici sau nu cu 3 puncte. Miză de peste 3,5 milioane cu totul, dar chiar și mai mare, mai departe.

Dacă te duci în primele 8, iei 2,8 milioane. Dacă treci mai departe se mai calculează și locul. De exemplu, se înmulțește 75.000 cu 28, locul pe care ești. Dacă ești pe 1, iei 36 înmulțit cu 75.000, adică vreo 3 milioane și ceva!”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

