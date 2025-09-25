Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Gigi Becali și-a făcut calculele în direct înainte de Go Ahead Eagles – FCSB. Miză de milioane de euro!

FCSB se pregătește de debutul în noul sezon de Europa League. Gigi Becali a făcut calculele în direct despre sumele care îi pot intra în cont.
Mihai Dragomir
25.09.2025 | 13:17
Gigi Becali sia facut calculele in direct inainte de Go Ahead Eagles FCSB Miza de milioane de euro
EXCLUSIV FANATIK
Sumă importantă de bani pe care FCSB o poate încasa din Europa League. Gigi Becali a făcut calculele în direct. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

FCSB joacă joi în deplasare cu Go Ahead Eagles. Gigi Becali, cel care a anunțat în direct la FANATIK SUPERLIGA că bagă echipa a doua contra olandezilor, a calculat ce sume îi pot intra în cont după faza principală din Europa League.

ADVERTISEMENT

FCSB în Europa League, miză de milioane de euro

După ce a câștigat deja o sumă uriașă pentru calificarea în Europa League, Gigi Becali își poate spori câștigurile odată cu participarea în faza principală a competiției. Latifundiarul din Pipera a explicat cum distribuie UEFA sumele.

Mai exact, pentru o victorie, FCSB poate câștiga 450.000 de euro. În cazul în care campioana României se va califica în fazele eliminatorii, încasările totale pot depăși suma de 3 milioane de euro, bornă extrem de importantă pentru o echipă din SuperLiga.

ADVERTISEMENT

„Vreo 3 milioane și ceva!”

Habar nu am de echipa asta olandeză, Meme știe. A zis că putem să îi batem, că nu sunt o echipă extraordinară, dar pasează foarte mult.

Acum, 3 puncte sunt vreo 450.000 de euro și ce se mai calculează vreo 2.000.000 dacă ești în primele 8. Dacă câștigi meciul iei 450.000. Poți să te califici sau nu cu 3 puncte. Miză de peste 3,5 milioane cu totul, dar chiar și mai mare, mai departe.

ADVERTISEMENT
Cel mai bogat om din Asia l-a înfuriat pe Trump din cauza afacerilor...
Digi24.ro
Cel mai bogat om din Asia l-a înfuriat pe Trump din cauza afacerilor cu Rusia

Dacă te duci în primele 8, iei 2,8 milioane. Dacă treci mai departe se mai calculează și locul. De exemplu, se înmulțește 75.000 cu 28, locul pe care ești. Dacă ești pe 1, iei 36 înmulțit cu 75.000, adică vreo 3 milioane și ceva!”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
Ce avere are miliardarul român căutat de nepalezi prin tot Bucureștiul.
Digisport.ro
Ce avere are miliardarul român căutat de nepalezi prin tot Bucureștiul. "Opresc și le dau câte 200 de euro"

Gigi Becali s-a întors în direct după doar 3 minute să vorbească despre FSCB în Europa

Adrian Mutu, opinie tranșantă în conflictul Rădoi – Baiaram! De ce parte s-a...
Fanatik
Adrian Mutu, opinie tranșantă în conflictul Rădoi – Baiaram! De ce parte s-a situat „Briliantul”: „Să lăsăm figurile deoparte. Nu e la nivelul ăla”
„Pot eu să-l las pe Tati la greu?”. Gigi Becali nu renunță! A...
Fanatik
„Pot eu să-l las pe Tati la greu?”. Gigi Becali nu renunță! A vorbit iar despre transferul lui Louis Munteanu de la CFR la FCSB
Infern la Universitatea Craiova – Dinamo! Mihai Rotaru anunţă sold out la derby:...
Fanatik
Infern la Universitatea Craiova – Dinamo! Mihai Rotaru anunţă sold out la derby: „Îi aşteptăm în Bănie!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Jurgen Klopp a vrut să îl viziteze la închisoare pe 'copilul de suflet'...
iamsport.ro
Jurgen Klopp a vrut să îl viziteze la închisoare pe 'copilul de suflet' al lui Ion Țiriac. Ce a întâmpinat acolo l-a lăsat cu gura căscată
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!