Gigi Becali și-a făcut planul pentru un nou titlu cu FCSB. De ce se teme dacă Rapid va ajunge în play-off

Deși FCSB este , Gigi Becali nici nu concepe să nu câștige un nou titlu în SuperLiga și a analizat lupta extrem de strânsă care se dă pentru intrarea în play-off.

Previziunile lui Gigi Becali pentru play-off. Cum poate câștiga FCSB titlul

Patronul ”roș-albaștrilor” nu se teme de faptul că Dinamo poate fi o pretendentă în lupta la titlu, însă își dorește ca Rapid să nu ajungă în play-off. Becali a explicat că giuleștenii evoluează cu o altă intensitate în meciurile cu FCSB.

ADVERTISEMENT

”Dinamo nu are putere să câștige campionatul. E bine că are o anumită valoare, ca să le pună probleme adversarelor noastre. Dinamo poate produce surpriza, o poate bate pe Craiova și noi am luat un punct, Craiova poate să nu ia niciunul.

E mai ușor de luat campionatul (n.r. – fără Rapid în play-off), pentru că Rapid joacă cu altă determinare cu noi și cu alta cu Craiova sau CFR. Se dau la o parte. N-au avut două autogoluri când a luat Viitorul campionatul?

ADVERTISEMENT

E rivalitatea asta, nu vreau, dacă e să arbitreze cum a zis Șumudică, la ce s-a referit, cum adică arbitrează el? A avut și o tentă. Bă, tu trebuie să câștigi, nu să arbitrezi”, a declarat Becali, la .

Gentlemen’s agreement între Becali și Rotaru

Finanțatorul campioanei României a mărturisit că va ajuta Rapidul în cazul în care va ajunge să se bată la locul secund, dar a precizat că nu ar accepta niciodată ca giuleștenii să termine peste FCSB în clasament.

ADVERTISEMENT

”Rapid nu cred că o să aibă ocazia. E posibil să fie în situația… noi să fim deja campioni să jucam cu ei și ei să aibă și ei posibilitatea să fie pe locul 2 și să-i ajutăm, adică să jucăm cu echipa adversă, așa încât ei să fie pe doi. Ar fi un mare eșec pentru FCSB să fie vreodată Rapid în fața noastră.

Cu Rotaru am stabilit să fim drepți și așa va fi. Va fi corectitudine și va fi dreptate. Cu Rotaru ai făcut și tu o dată, am făcut și eu o dată”, a mai spus Gigi Becali, referitor la lupta pentru titlu din SuperLiga.

ADVERTISEMENT

FCSB a început cu stângul anul 2025, . După 22 de etape disputate în SuperLiga, ”roș-albaștrii” se află pe locul 2 în clasament, cu 38 de puncte, la 2 puncte în urma liderului Universitatea Cluj.