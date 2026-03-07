Sport

Gigi Becali și-a făcut praf echipa după FCSB – U Cluj 1-3 și a făcut o mărturisire șocantă: „Mă gândesc la retrogradare, am ajuns o echipă de 2 lei!”. Ce jucători au scăpat de critici

Gabriel-Alexandru Ioniță
07.03.2026 | 22:12
Jucătorii de la FCSB înaintea meciului cu U Cluj. Foto: Sport Pictures
Gigi Becali a avut un discurs extrem de dur la adresa jucătorilor săi la finalul meciului FCSB – U Cluj 1-3 din ultima etapă a sezonului regulat din SuperLiga.

Gigi Becali, reacție extrem de dură la adresa jucătorilor săi după FCSB – U Cluj 1-3: nu a scăpat nici Florin Tănase

În frunte cu Florin Tănase și cu excepția lui Daniel Bîrligea, Valentin Crețu și Andre Duarte, nimeni nu a scăpat de furia finanțatorului. De asemenea, omul de afaceri a mai punctat și că se vede din plin la echipa sa atunci când căpitanul Darius Olaru lipsește. 

„Noi avem niște jucători acolo care se distrează pe teren și fiecare vrea să se joace, nu să joace fotbal. Tănase, îmi puneam baza în el, călcâi, devieri. Bă, fotbalul nu se joacă din devieri, bă. Ții de minge, te bați. Lixandru pase la adversari. Nu este fotbalist nici ăsta. Din temelii trebuie schimbată toată echipa, mă ocup.

Nu am ce să-i spun lui Bîrligea, s-a bătut, nu are cu cine. Ia uite, cum să dai asemenea pas, bă, nebunule? Se întâmplă, dar nu lejeritatea aia. Ne trebuie fundaș central, doi mijlocași. Nu avem nevoie nici de Lixandru, nici de Ofri Arad, nici de Tănase, nici de Thiam. Dacă nu este Olaru, suntem vai de capul nostru. Acum mă gândesc la retrogradare.

Număr punctele, făceam socoteala să vedem cum stăm cu punctele față de a patra din subsol. Dacă am ajuns așa… Jucători care au luat bani, sute și sute de mii de euro. Anul trecut un milion a luat Tănase. O deviază el la un metru. (…) Am ajuns o echipă de 2 lei, nici combinații, nici nu apărăm, suntem praf în toate compartimentele”, a spus Gigi Becali în direct la Prima Sport după FCSB – U Cluj 1-3. 

Issouf Macalou, dorit recent de Gigi Becali la FCSB, a făcut show pe Arena Națională

Fotbalistul ivorian de la U Cluj a oferit două pase decisive de gol în prima repriză, iar în partea secundă a reușit să marcheze după o execuție superbă. În baza acestui rezultat, FCSB și-a aflat programul din play-out-ul acestui sezon de SuperLiga. 

În tirada sa, Gigi Becali a ținut să precizeze la un moment dat că lui Valentin Crețu nu are ce să îi reproșeze după acest meci: „Și-a dat viața, ce să zic de el?”. De asemenea, finanțatorul campioanei României a apreciat și evoluția lui Andre Duarte: „E fotbalist, dar ce să facă? Mai e nevoie de un fundaș central”. 

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
