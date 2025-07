Gigi Becali și-a făcut praf jucătorii după Inter Club d’Escaldes – FCSB 2-1: „Indolență crasă! E prea mare rușinea!”

. Chiar dacă echipa sa a obținut calificarea, Gigi Becali a avut o reacție extrem de vehementă la adresa jucătorilor, care au avut o nouă evoluție mult sub așteptări.

Gigi Becali, reacție dură la adresa jucătorilor după ce FCSB a pierdut în Andorra

Patronul celor de la FCSB nu a avut milă de jucătorii săi după meciul pierdut în Andorra. „Ai trei goluri diferență, dar nu ne-a salvat Târnovanu, el ne-a băgat în groapă cu pasa aia la mișto în stânga. Aveam două goluri diferență, pasează mingea că nu mai am nevoie de gol. Nici antrenorii ăia, nu pot să înțeleg. Să nu poți să dai trei pase, așa distrus tot?

Deci nu am ce să mai vorbesc după meciul ăsta. E prea mare rușinea. Ce discuție să am cu ei? E meseria mea? N-am ce să înțeleg. Nu există bărbăție, omenie. Există indolență crasă. Chiricheș e singurul care a făcut jucat bine.

Nu pot să îmi dau seama. O echipă care are pretenții și până acum aveam, dar nu o să mai am de-acum. Nu mai cred și nici nu mai am pretenții la calificarea în grupe. Ce-o vrea Domnul! N-am ce să mai să spun.

Unde să mai bag un jucător? Într-un fel îmi reproșez. Cum să joci fotbalul cu Perianu, Ștefănescu sau Alhassan. Bagă-l, bă, pe Stoian, să joace fotbal. M-am convins acum. Deci nu mai am niciun fel de încredere în niciun fel de calificare. M-am desumflat definitiv”, a declarat Gigi Becali la .

„Ăsta e fotbal de circ”

Aflat într-un dialog cu fostul mare internațional Ilie Dumitrescu, Gigi Becali a scos în evidență la finalul meciului prestațiile dezamăgitoare ale unor fotbaliști. „Așa e, măi, Ilie! Așa ceva?! Ăsta e fotbal de circ. Șut, pe care îl lăudam că e cel mai bun, stă pe teren.

Juca la mișto, i-a venit mingea în picior. Baba ăla alunecă cu mingea la picior. Ștefănescu în loc să dea pasă, o dă aiurea. Parcă erau hipnotizați”, a afirmat patronul FCSB-ului după eșecul suferit contra lui Inter Club d’Escaldes.

În ciuda înfrângerii, . La prima vedere, gruparea „roș-albastră” pornește cu prima șansă, însă adversarul este fără îndoială superior echipei din Andorra.