Gigi Becali și-a făcut praf jucătorii: ”Nu am văzut în viața mea așa ceva! Eu sunt idiot”

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FCSB a obținut o victorie in extremis pe terenul nou promovatei FC Voluntari, scor 2-1, dar Gigi Becali a fost dezamăgit de jocul echipei. Omul de afaceri i-a făcut praf pe jucători și a dezvăluit că l-a sfătuit pe Laurențiu Reghecampf să nu-l mai folosească pe Juri Cisotti în centru.

Gigi Becali, atac furibund la adresa jucătorilor după FC Voluntari – FCSB 1-2

Imediat după încheierea , patronul FCSB a avut un discurs virulent la adresa jucătorilor, fiind nemulțumit de modul în care aceștia au evoluat. Pe lista celor criticați s-au aflat Karlo Muhar, Ofri Arad, Ricardo Pădurariu, Meriton Korenica și Juri Cisotti.

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”E o mare problemă. E posibil să dea Dumnezeu să fie așa. Atâtea pase greșite? Înseamnă că jucătorii sunt obosiți. Nu am văzut în viața mea așa ceva. Nici Voluntari nu a dat atâtea pase greșite. Asta zic.

Nu îmi închipui cum poate Muhar să dea asemenea pase. Ofri Arad, la fel. Să dai asemenea pase? Așa ceva… Nu e în regulă. Eu sper să fie mai bine. Pădurariu… Eu sunt idiot! Pentru ce să-l laud? Lasă-l să joace fotbal! L-am lăudat și azi a fost mort.

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A dat centrarea la gol și ce? Asta înseamnă că a jucat bine? Asta e părerea mea. Fiți voi specialiști! Korenica nu a fost pe teren. El nu a fost pe teren! Ce să zic de Korenica? Nici Cisotti nu mai joacă. Eu i-am spus lui Reghe că părerea mea este că Cisotti nu mai poate juca central. Nu are forță. El avea de gând să-l bage în partea a doua pe Joao Paulo ca număr 10. Nu mi-a plăcut nimeni azi!”, a declarat Becali, la emisiunea Fotbal Club de la .

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FCSB a urcat pe loc de play-off

FCSB s-a impus extrem de greu pe terenul lui FC Voluntari, scor 2-1. ”Roș-albaștrii” au deschis scorul prin Arnold Garita, aflat la , dar s-au văzut egalați după execuția superbă a lui Remus Guțea. Cele trei puncte au fost aduse pe final de puștiul Alexandru Stoian, care a insistat la o centrare care părea pierdută.

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În urma acestui succes, trupa lui Laurențiu Reghecampf a acumulat 18 puncte si a urcat urcat pe locul 6, care duce în play-off. Este un rezultat de moral înaintea derby-ului cu Rapid din etapa viitoare.