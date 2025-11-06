Sport
Gigi Becali și-a făcut praf titularul după Basel – FCSB 3-1: „Săracul e aerian, tot încerc cu el!”

Gigi Becali a fost din nou critic cu una dintre vedetele sale după Basel - FCSB 3-1. Patronul campioanei României e convins că jucătorul respectiv a pierdut meciul din Elveția
Cristian Măciucă
06.11.2025 | 22:12
Adrian Șut (26 de ani) a intrat, din nou, în gura lui Gigi Becali. Al doilea căpitan al FCSB-ului e arătat cu degetul pentru eșecul din Elveția, cu Basel, scor 1-3.

Adrian Șut, criticat dur de Gigi Becali după FC Basel – FCSB 3-1

FCSB e tot mai departe de „primăvara europeană”. Campioana României a pierdut al treilea meci la rând în Europa League, scor 1-3, cu FC Basel. După patru etape, roș-albaștrii au numai trei puncte.

Meciul de pe St. Jacob-Park a fost făcut praf de greșelile din primul sfert de oră. Ștefan Târnovanu a luat cartonaș roșu, iar Siyabonga Ngezana a comis penalty-ul dintre care Basel a deschis scorul. Gigi Becali l-a criticat însă pe Șut, care a pierdut mingea înainte de eliminarea goalkeeperului roș-albastru, dar și pe înlocuitorul acestuia, Malcom Edjouma.

„L-am băgat pe Edjouma, am zis că poate face ceva. Nu recuperam nimic la mijlocul terenului. Șut era aerian pe acolo, nu recupera, plus pasa greșită la faza primului gol. Dă la adversar pasa. De acolo s-a terminat cu tot. După aia a mai avut una, era să luăm gol iar. Nu știu, săracul e aerian, tot încerc cu el, dar nu știu”, a declarat Gigi Becali, după FC Basel – FCSB 3-1, la Digi Sport. 

Malcom Edjouma, la final de contract cu FCSB

Adrian Șut a fost schimbat la pauză, iar în locul său a intrat Malcom Edjouma. Francezul l-a dezamăgit pe Gigi Becali, mai ales că înțelegerea fotbalistului expiră în luna decembrie. Nici un alt jucător venit de pe bancă nu i-a plăcut lui Becali. Este vorba de Dennis Politic, intrat pe teren în locul lui David Miculescu, în minutul 85.

„Edjouma, mi-am dat seama. Nu îi mai e mintea la fotbal. Nu am văzut nicio atitudine la el, nu a recuperat. După aia l-am băgat și pe Politic. A luat mingea omul, a dat-o la adversar, ca să luăm și golul 3. Ce să faci…”, a adăugat latifundiarul din Pipera.

