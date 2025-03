Gigi Becali și-a făcut praf toată echipa și l-a lăudat pe Alex Dobre după FCSB – Rapid 3-3: ”Se rugau el și taică-su’ de mine să-l iau! Uite că e fotbalist”

Gigi Becali a răbufnit la finalul confruntării dintre Patronul roș-albaștrilor i-a criticat în special pe Alexandru Musi, Risto Radunovic, Ștefan Târnovanu și Joyskim Dawa.

Gigi Becali și-a exprimat nemulțumirea după FCSB – Rapid

Cei mai șifonați au ieșit stoperul camerunez și Musi. La polul opus, , autorul golului de 2-2 din minutul 70. Becali a dezvăluit că Dobre și tatăl său l-au rugat să îl aducă pe jucătorul de bandă stânga în tabăra campioanei en-titre.

”Dacă noi eram pe primul loc, era altceva. Că aveam două meciuri nu atât de grele, dar acum echipa o să se odihnească, o să jucăm la săptămână. O să vină Tavi Popescu, să nu mai fiu eu nevoit să-i bag pe Edjouma și Musi.

La fotbal dacă nu joacă toată echipa nu ai ce să faci. Dacă participă toată echipa te distrezi cu ei. Dacă ai un jucător care pierde toate mingile la mijlocul terenului și mai ai unul la marginea terenului.

Am greșit și eu că am ales între Toma și Musi. Musi nu va mai fi în viața lui ales. La golul lui Dobre a greșit și Radunovic, știa că Dobre are viteză. A greșit și portarul. Ce cauți tu acolo?

E vreun dribler Dobre? Trebuie să-l laud pe Dobre. Se rugau și el și taică-su’ de mine să îl iau. Până la urmă i-am blocat. Uite că e fotbalist”, a declarat Gigi Becali, la .

Becali: ”Așa neîndemânatic om ca Dawa nu am văzut în viața mea!”

Ulterior, finanțatorul roș-albaștrilor a pus tunurile pe Joyskim Dawa: ”Așa neîndemânatic om ca Dawa nu am văzut în viața mea! Am luat două goluri numai din cauza lui. Noi am luat astăzi niște goluri aiurea, de copii”.