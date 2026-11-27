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FCSB continuă căutările de jucători pentru o campanie de achiziții deosebită în mercato de iarnă. Gigi Becali a început să urmărească la rândul său fotbaliști și a dezvăluit că a găsit deja un nou număr 10 pentru echipa sa. Ce alte posturi a mai urmărit și a decis că merită să facă oferte pentru jucătorii respectivi.

Gigi Becali a găsit un nou număr 10 pentru FCSB

, aici fiind vizate și transferurile. După ce , latifundiarul din Pipera a dezvăluit că a găsit un nou decar pentru echipa sa, căruia i-a făcut deja o ofertă. Patronul „roș-albaștrilor” a descris calitățile care l-au convins să încerce transferul jucătorului. „M-am uitat acum, așa puțin. Mi-a plăcut foarte mult, e număr 10. S-au interesat, trei milioane. Bă, trei milioane nu dau. Până în două milioane eu dau pe un jucător, dar și două milioane să dau să îl văd eu! Adică trebuie să văd eu în 7-8-10 meciuri.

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Mi-au plăcut mișcările în general, adică felul lui de a lovi mingea, de a plasa mingea în poartă. Adică nu joacă la întâmplare. Mi-a plăcut inteligența lui, mișcarea lui, mișcările trupului, ale picioarelor în legătură cu mintea. Adică nu dă la poartă de nebun. Nu dau 3 milioane. Eu le-am spus: „Voi spuneți-le un milion jumate!”. Că e vorba de dolari, adică 1,2 milioane de euro. Un milion jumate de dolari, am zis eu!”, a spus inițial Gigi Becali.

Gigi Becali, cu ochii pe mai mulți jucători

Ulterior, Gigi Becali a dezvăluit că staff-ul de la FCSB a analizat deja un număr impresionant de jucători și că a selectat o mare parte din ei. Patronul fostei campioane a României a fost atras de doi atacanți, însă mutările acestora au întâmpinat deja obstacole categorice. „Băi, am primit mulți jucători. Băieții au văzut peste două sute, trei sute de jucători. Ăia care sunt prea slabi nu se uită la ei. Adică i-au primit, i-au mai văzut acum două luni, știau despre ei, i-au aruncat cum ar veni.

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Am văzut niște atacanți. Un atacant când l-am văzut, mi-a trimis un băiat din Londra, că am zis: „Da, dom’le, pe ăsta îl luăm.” A zis după impresarul că semnase cu o echipă… Pe urmă am văzut un olandez care mi-a plăcut, atacant. Fără trei-patru milioane, nu-l dă. Din divizia a doua, de culoare. Bine, mă, să fie sănătos! Dacă aduc jucători, am zis să fie verificați la sânge”, a mai spus Gigi Becali în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.