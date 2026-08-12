Gigi Becali și-a îndeplinit marea dorință: atacantul la care a visat în ultimii ani vine la FCSB!

ADVERTISEMENT

Este oficial: FCSB are un nou atacant. Gigi Becali (68 de ani) a anunțat că a ajuns la o înțelegere cu un fotbalist care a mai evoluat în SuperLiga și pe care a încercat să-l aducă și în anii trecuți.

Gigi Becali și-a adus atacant la FCSB

În timp ce de problemele pe care acesta le are cu Trabzonspor, FCSB s-a reorientat și . Este vorba de camerunezul Arnold Garita (31 de ani).

ADVERTISEMENT

”L-am luat pentru patru luni”, a declarat Gigi Becali, pentru . Fotbalistul care a mai evoluat în România pentru FC Argeș va veni la FCSB sub formă de împrumut de la formația Shenzhen Juniors, din liga a doua chineză.

Despre sosirea lui Garita la formația ”roș-albastră” a scris în premieră , care a anunțat că fotbalistul camerunez nu mai era dorit în China. FANATIK a scris zilele trecute despre problemele de ultimă oră pe care le are la formația din Shenzen.

ADVERTISEMENT

Cum a picat transferul în 2024

Arnold Garita a jucat un singur sezon în fotbalul românesc, 2022-2023, atunci când a evoluat pentru FC Argeș. El a impresionat în tricoul piteștenilor, marcând 12 goluri și oferind o pasă decisivă în 36 de meciuri în campionat.

ADVERTISEMENT

A fost momentul în care Gigi Becali a pus ochii pe camerunez. A încercat să-l aducă la FCSB, dar atacantul a preferat să plece în Arabia Saudită, la Al-Faisaly. Însă, patronul ”roș-albaștrilor” nu a renunțat la ideea de a-l transfera într-o zi.

ADVERTISEMENT

Iar în vara lui 2024 s-a ivit o nouă oportunitate. Garita și-a încheiat înțelegerea cu saudiții și și-a dat acordul să vină la FCSB. Doar că a tot amânat să vină la vizita medicală și până la urmă mutarea nu s-a mai realizat.

”Garita mi-a plăcut întotdeauna. Am auzit niște zvonuri că am semnat contractul cu el. Trebuia să vină luni să facă vizita medicală la genunchi și n-a venit. Dacă n-a venit nici marți, i-am sunat impresarul și i-am zis să nu mai vină deloc. Aici nu ne jucăm, FCSB e club serios! Nu știu de ce n-a venit, nu mă interesează. Garita, la revedere”, spunea Becali la acea vreme.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali nu a renunțat la Drăguș

Chiar dacă a realizat transferul sub formă de împrumut al lui Arnold Garita, Gigi Becali nu a renunțat la visul de a-l aduce pe Denis Drăguș. Patronul FCSB ca internaționalul român să-și rezolve problemele cu Trabzonspor.

”O să aducem un atacant. Drăguș și un alt atacant. Drăguș este opțiunea bonus. Nu mai am nicio veste de la Drăguș, dar dacă vine el, nu mai iau alt atacant”, a afirmat Becali, în urmă cu două zile.

Drăguș mai are doi ani de contract cu Trabzonspor și pentru a deveni jucător liber, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Doar că turcii nu sunt de acord cu așa ceva și din transferul atacantului român.