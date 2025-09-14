Gigi Becali și-a luat adio de la play-off! Reacție extrem de dură după Csikszereda – FCSB 1-1. „Nu jucăm fotbal, nu ai cum să mai recuperezi”

FCSB s-a făcut de râs în fața nou-promovatei Csíkszereda. Ca . Gigi Becali, patronul echipei din Capitală, a intrat în direct și și-a criticat dur jucătorii.

FCSB, la pământ. Campioana României, doar un punct la Miercurea Ciuc

Campioana României nu reușește să adune puncte în acest start de sezon, iar gluma se îngroașă pentru FCSB. Calificarea în play-off devine, de la o etapă la alta, tot mai puțin probabilă, dar mai îngrijorător este nivelul prestației elevilor lui Elias Charalambous.

Roș-albaștrii au fost de nerecunoscut la Miercurea Ciuc. au greșit zeci de mingi simple și nu au adus deloc creativitate în ultima treime. Ba mai mult, campioana României putea fi chiar învinsă de Csíkszereda, însă Ștefan Târnovanu a avut o intervenție de zile mari pe final.

Gigi Becali a pus tunurile pe jucătorii de la FCSB. „Nu se mișcă echipa pe teren”

Gigi Becali a declarat, pentru prima oară în acest sezon, că are mari emoții în ceea ce privește calificarea în play-off-ul Superligii. Dacă jocul celor de la FCSB va arăta la fel de slab și în următoarele etape, roș-albaștrii nu au șanse la Top 6.

„Ce, am pierdut un an. L-am pierdut, că nu mai, de unde să mai intrăm în play-off? Nu e vorba de diferență, e vorba că nu jucăm fotbal, nu ai cum să mai recuperezi. Nu mai ai cum să ajungi. Păi cum să intri în play-off? Nu ai cum, dacă nu se mișcă echipa pe teren, cum să poți să câștigi meciuri? Dacă fundașul central, nu îl atacă nimeni, dă chiflă, nu poți să câștigi un meci.

Unde ai văzut? Nu ai cum să faci performanță. Nu la autogol. La faza la care a dat mingea în corner, nu îl ataca nimeni. Cum să le mai depășești? E greu, pentru că nu joci. Te mai bat alea iar și se face 10 diferența”, a declarat Gigi Becali imediat după meci, la