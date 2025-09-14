Sport

Gigi Becali și-a luat adio de la play-off! Reacție extrem de dură după Csikszereda – FCSB 1-1. „Nu jucăm fotbal, nu ai cum să mai recuperezi”

Gigi Becali, în depresie după Csikszereda - FCSB 1-1. Patronul campioanei României, total dezamăgit de jocul echipei. Ce a declarat după meci.
Alex Bodnariu
14.09.2025 | 23:11
Gigi Becali sia luat adio de la playoff Reactie extrem de dura dupa Csikszereda FCSB 11 Nu jucam fotbal nu ai cum sa mai recuperezi
ULTIMA ORĂ
Gigi Becali și-a luat adio de la play-off! Reacție extrem de dură după Csikszereda - FCSB 1-1

FCSB s-a făcut de râs în fața nou-promovatei Csíkszereda. Campioana României a plecat acasă cu un singur punct, după un joc mult sub așteptări. Gigi Becali, patronul echipei din Capitală, a intrat în direct și și-a criticat dur jucătorii.

ADVERTISEMENT

FCSB, la pământ. Campioana României, doar un punct la Miercurea Ciuc

Campioana României nu reușește să adune puncte în acest start de sezon, iar gluma se îngroașă pentru FCSB. Calificarea în play-off devine, de la o etapă la alta, tot mai puțin probabilă, dar mai îngrijorător este nivelul prestației elevilor lui Elias Charalambous.

Roș-albaștrii au fost de nerecunoscut la Miercurea Ciuc. Jucătorii FCSB-ului au greșit zeci de mingi simple și nu au adus deloc creativitate în ultima treime. Ba mai mult, campioana României putea fi chiar învinsă de Csíkszereda, însă Ștefan Târnovanu a avut o intervenție de zile mari pe final.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali a pus tunurile pe jucătorii de la FCSB. „Nu se mișcă echipa pe teren”

Gigi Becali a declarat, pentru prima oară în acest sezon, că are mari emoții în ceea ce privește calificarea în play-off-ul Superligii. Dacă jocul celor de la FCSB va arăta la fel de slab și în următoarele etape, roș-albaștrii nu au șanse la Top 6.

„Ce, am pierdut un an. L-am pierdut, că nu mai, de unde să mai intrăm în play-off? Nu e vorba de diferență, e vorba că nu jucăm fotbal, nu ai cum să mai recuperezi. Nu mai ai cum să ajungi. Păi cum să intri în play-off? Nu ai cum, dacă nu se mișcă echipa pe teren, cum să poți să câștigi meciuri? Dacă fundașul central, nu îl atacă nimeni, dă chiflă, nu poți să câștigi un meci.

ADVERTISEMENT
Avertismentul lui Traian Băsescu: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot...
Digi24.ro
Avertismentul lui Traian Băsescu: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”

Unde ai văzut? Nu ai cum să faci performanță. Nu la autogol. La faza la care a dat mingea în corner, nu îl ataca nimeni. Cum să le mai depășești? E greu, pentru că nu joci. Te mai bat alea iar și se face 10 diferența”, a declarat Gigi Becali imediat după meci, la Digi Sport.

ADVERTISEMENT
I-au găsit înlocuitor lui Cristi Chivu la Inter, a doua zi după înfrângerea...
Digisport.ro
I-au găsit înlocuitor lui Cristi Chivu la Inter, a doua zi după înfrângerea cu Juventus
Ghinion incredibil! Cel mai bun pasator din Superliga și-a rupt ligamentele și ratează...
Fanatik
Ghinion incredibil! Cel mai bun pasator din Superliga și-a rupt ligamentele și ratează restul sezonului!
Doliu în Giulești. Fiica unui jucător de legendă a încetat din viață. Comunitatea...
Fanatik
Doliu în Giulești. Fiica unui jucător de legendă a încetat din viață. Comunitatea rapidistă, în lacrimi
Rapid a făcut un scandal monstru din cauza arbitrajului, iar acum a venit...
Fanatik
Rapid a făcut un scandal monstru din cauza arbitrajului, iar acum a venit verdictul specialistului
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Mihai Rotaru își freacă mâinile de bucurie: 4.500.000 de euro dintr-un foc!
iamsport.ro
Mihai Rotaru își freacă mâinile de bucurie: 4.500.000 de euro dintr-un foc!
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!