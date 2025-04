Gigi Becali și-a luat gândul de la transferul lui Mitriță la FCSB: „Dacă așa a zis Cârțu…”. Ce spune despre Louis Munteanu

FCSB este foarte aproape de un nou titlu în Superliga. în perioada de transferuri din vară. Patronul „roș-albaștrilor” a spus totul despre mutările pregătite.

Gigi Becali a dat cărțile pe față despre transferurile lui Mitriță și Munteanu la FCSB

Gigi Becali își dorește să alcătuiască o echipă imbatabilă și să aducă la FCSB cei mai valoroși jucători din România, atenția sa concentrându-se pe Alexandru Mitriță, , și Louis Munteanu,

În direct la FANATIK SUPERLIGA, latifundiarul din Pipera a vorbit despre cei doi jucători și a spus că nu va renunța la ei, în special la tânărul atacant de la CFR Cluj. Gigi Becali a făcut calculele în legătură cu jucătorii pe care i-a vândut în ultimii ani.

„Ei doi sunt, vezi alții mai buni?”

„Apropo de transferuri, 3-4 jucători aduceți?”, a fost întrebarea pusă de moderatorul Cristi Coste. „Bă tată nu știu. Am zis că vreau Louis Munteanu și Mitriță. A zis Cîrțu să nu mă mai gândesc… Nu mă mai gândesc.

La Louis Munteanu, dacă zice și Neluțu să nu mă mai gândesc, nu o mai fac. Eu am zis că dacă iau 3-4 jucători să iau ce e mai valoros în România. Ei doi sunt, vezi alții mai buni? Mitriță a căzut, să vedem Louis Munteanu!”, a răspuns Gigi Becali.

„Cam 12 milioane am scos pe ei. Mi-am luat și banii, mi-am făcut și treaba cu ei”

„Giovanni spunea la FANATIK că prețul e la 4-5 milioane, nu 18 cât ar vrea domnul Varga”, a precizat moderatorul. „A zis și el, a glumit. Cu alte cuvinte nu îl dau, nu e transferabil. Eu le dau 3 milioane. Pentru România sunt bani!

Pe Coman am dat 2 milioane plus 20% milionul, 3 milioane. A mai costat Nedelcu 2 milioane, Tănase 1,7 plus 500… 2,2 milioane. Mi-am scos banii dați la Gică, deși mi-am luat țeapă cu Nedelcu.

Am luat pe Benzar 1,8 milioane, pe Coman 6 milioane, care vin acuma, deci 8 milioane. Fundașul central 1 milion, 9 în total. Pe Nedelcu nu am luat… Pe Tănase 3 milioane, cam 12 milioane am scos pe ei. Mi-am luat și banii, mi-am făcut și treaba cu ei”, a spus Gigi Becali în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Mitriță are 30 de ani și este cotat la 4 milioane de euro

Munteanu are 22 de ani și valorează 3,5 milioane de euro