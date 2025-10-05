Gigi Becali și-a luat revanșa față de Alibec după FCSB – U Craiova 1-0: „Nu prea a alergat”. Pe cine a mai criticat și ce a spus despre Tănase, după ce a ratat un penalty

FCSB a obținut trei puncte uriașe pe Arena Națională împotriva echipei ce a dominat campionatul până în acest moment. Universitatea Craiova a cedat în fața campioanei en-titre și a fost detronată din poziția de lider de Rapid. Roș-albaștrii puteau să-și dubleze avantajul, însă Florin Tănase a ratat un penalty. Gigi Becali nu a fost supărat pe el, însă criticile sale au vizat alți doi fotbaliști.

Criticile lui Gigi Becali au vizat doi jucători după FCSB – Craiova 1-0. Ce a spus despre penalty-ul ratat de Florin Tănase

Florin Tănase are un procentaj uluitor de la punctul cu var. Mijlocașul lui FCSB a înscris astăzi penalty-ul cu numărul 44, dar l-a ratat și pe cel de-al treilea al carierei. Gigi Becali a dezvăluit că nu are cum să fie supărat pe el, deoarece înțelege o ratare, însă nu înțelege neimplicarea în timpul jocului, așa cum a observat la alți doi jucători:

„Cum să fii supărat că a ratat? El a câștigat meciul, a dat primul penalty. Niciodată nu m-am supărat pe un jucător când a ratat un penalty. Altceva e să ratezi și altceva e să pierzi mingea, să nu alergi.

Alibec era supărat, l-am băgat, nu prea a alergat. Aveam nevoie să ții de scor, să faci pressing. Thiam la fel. Ce faci, bă, pierzi mingile când ai 1-0. Pe ăștia doi îi cert”, a spus Gigi Becali, conform

Când a ratat Florin Tănase ultima dată un penalty

Pe lângă penalty-ul din această seară, unul dintre ele fiind tot împotriva Universității Craiova. Ultima ratare a mijlocașului „roș-albaștrilor” de la punctul cu var s-a întâmplat în urmă cu 4 sezoane, când Eduard Pap, portar la FC Botoșani, îi refuza golul căpitanului de atunci al lui FCSB.

Isenko se poate lăuda că a intrat într-un top limitat în urma intervenției din minutul 78. Cel poreclit „Duckadam al Ucrainei”, tocmai pentru agilitatea sa de la loviturile de pedeapsă, a devenit unul dintre puținii portari ce i-au parat un penalty lui Tănase, alături de Eduard Pap și Laurențiu Popescu.

Ce a spus Denis Alibec despre tactica lui Gigi Becali de a schimba jucătorii după 45 de minute

, când Gigi Becali a ales să pornească echipa cu el, însă, ca de obicei, a fost schimbat la pauză cu Daniel Bîrligea.

Atacantul în vârstă de 34 de ani este de părere că această tactică este una falimentară, deoarece fotbaliștii nu se mai pot concentra pe ceea ce au de făcut și se grăbesc să facă lucruri extraordinare pentru a rămâne pe teren și după pauză.

„Nu sunt mulțumit de situația mea, să joc doar 45 de minute. Sper să joc mai mult. Cred că am arătat bine în această seară, și în meciul din Olanda. Cred că puteam fi lăsat mai mult în teren. Mai bine întrebați-l pe domnul Becali de ce joc doar 45 de minute. Mă așteptam la altceva când am venit la FCSB, dar asta a fost alegerea mea”, a spus Denis Alibec.