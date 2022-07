Gigi Becali și-a “mitraliat” vedetele după FCSB – U Cluj 1-1 și scoate doi jucători din echipă: “Nu o să-i mai vedeți”. Anunț sumbru despre viitorul clubului: “Trebuie să lichidez”

, după semieșecul cu U Cluj și a cerut noi transferuri, iar Gigi Becali i-a dat imediat replica, într-o intervenție extrem de dură la Digi Sport.

Gigi Becali anunță apocalipsa la FCSB: „L-aș da pe Olaru, să lichidez. Pentru ce să ajung la spital ca Neluțu?!”

Gigi Becali a fost extrem de supărat la finalul meciului dintre FCSB și Universitatea Cluj și a dezvăluit în direct la că vrea să vândă toate vedetele echipei: „Nu mai știu nici eu ce să cred. Fumurile jucătorilor. Tănase e și patron și antrenor. Joacă fotbal că nu ai făcut nimic în prima repriză. Nu că m-a deranjat, dar dai vina pe alții dacă nu ai jucat nimic?!”.

Patronul FCSB , însă acum e dispus să renunțe la mijlocaș: „Eu dacă sunt în locul arabilor zic că nu dau nici 7 euro pe Olaru! Dă tu 700.000! Vrei 50 de milioane pe Octavian Popescu? Nu îți dau nici 50 de lei! Oamenii se cred vedete! Olaru așteaptă mingea la picior. Se crede Maradona!”.

Gigi Becali l-a desființat pe Sorin Șerban și a anunțat că acesta a fost ultimul meci pentru fundașul stânga în tricoul FCSB-ului: „Vina cea mai mare e a mea că am crezut în Șerban ăsta săracul. Nu are nicio treabă cu fotbalul! El nu o să aibă, că nu o să mai aibă ocazia. El nu o să mai fie pe teren. Sau Crețu pe teren. El posibil să mai fie, dar mai greu. E Ovidiu Popescu, Radunovic”.

Gigi Becali i-a distrus și pe Vali Crețu și Denis Haruț: „Pentru ce să-mi fac nervi și emoții? Să-i dau 15.000 salariu lui Haruț?

„M-am certat, am zis că iau milioane pe Haruț. Lui îi e frică să meargă stânga-dreaptă. Să nu mai aibă ifose. Toți se cred mari fotbaliști. Și Coman, se antrenase bine. Acum nu mai am. Nu mai știu ce să zic. Mâine dacă vine cineva, l-aș da pe Olaru să lichidez. Pentru ce să fac nervi și emoții?! Săracul om, Neluțu s-a dus la spital.

Pentru ce? Să-i dau 15.000 salariu lui Haruț? Du-te mă, stai acolo la Botoșani. Nu mai caut, pentru că eu caut să lichidez. Cum să mai caut atacant? Vreau să-l vând pe Olaru, îl dau și pe Tănase să scap de 30.000 și pe Coman să scap de 20.000 și jucăm și noi la locul 5-6. Nu mai am ce face! Am 22 de ani de fotbal și am ajuns la concluzia că nu am ce să fac cu jucătorii ăștia.

Dacă ajung în grupele Conference, normal că amân lichidarea. Nu ai cum să dai 30.000-40.000 pe Tănase și apoi cere lot. Sunt puțini? Are dreptate, sunt prea puțini. Nu-l avem și pe Pantea, pe Achim? De ce să mai joace Crețu. E bine cu VAR. Orice greșeală se poate îndrepta. Eu nu am pretenții de pomană. Mai rău de egal nu se putea. Mai bine îl dădea afară pe Șerban și poate câștigam meciul. Golul tot de la el l-am primit”.

Tavi Popescu, Florinel COman și Andrei Cordea, criticați și ei dur de Gigi Becali: „Băi, Toni Petrea, vreau posesie”

Singurul jucător pe care Gigi Becali l-a lăudat după meciul cu U Cluj a fost fundașul central Dawa, în timp ce Octavian Popescu, Florinel Coman, Andrei Cordea și nu în ultimul rând, Toni Petrea, au fost aspru criticați.

„Florinel Coman poate să facă și banca, poate nu și-a revenit din accidentare. Dacă jucăm așa, o să fim ciuca bătăilor! Ce calificare? Am înnebunit zicând: Băi, Toni Petrea, vreau posesie! Vreau posesie! Pas, pas, pas. De ce nu au pasat? Tavi Popescu e vedetă și driblează mereu. Ai situație să pasezi. Pentru ce driblezi?

Cordea când prinde mingea vrea să se dea Maradona! Nu înțeleg că trebuie să paseze. Bine că l-am avut pe Dawa. L-am luat pe cel mai tare din România, ce am văzut în seara asta. Dacă nu îl aveam pe el, luăm două-trei în seara asta. Venea cu mingea la picior și nu avea cui să o dea. Eu mă felicit pentru acest transfer. Dawa e fotbalist de mare clasă. Ai văzut cum i-am criticat pe toți? Pe Dawa l-am lăudat.

Și critica asta pe care am făcut-o, a fost cu un scop. Să audă Olaru, Tănase, Coman și Tavi Popescu, marele Messi, Maradona și Neymar, cine sunt. Că nu am eu timp să mă duc la echipă să vorbesc cu ei. Nu ai cum să ajungi așa în grupele Conference League. Ai jucători de calitate și nu faci posesie?

Următorul meci pot să zic că Tavi face 100. Eu spun de meciul ăsta. Tavi Popescu 5 lei, Olaru 7 lei. Eu zic că dacă i-aș cumpăra eu, nu dau nici 5 lei pe ei. Aștept să le iasă fumurile din cap. Asta e situația. Nu ai ce să faci”.