Gigi Becali și-a pierdut încrederea în transferul de 1,3 milioane de euro la FCSB: „Nu-i problemă că mai iau o țeapă!”

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Gigi Becali (67 de ani) s-a convins deja de Aymen Boutoutaou (25 de ani), fotbalist pe care FCSB a plătit 1,3 milioane de euro în această vară. Extrema venită din Liga a III-a din Franța nu l-a impresionat pe patron în meciul cu FC Botoșani, iar omul de afaceri a tras concluziile.

Gigi Becali, dezamăgit de transferul de 1,3 milioane de euro. Comparație între Aymen Boutoutaou și Octavian Popescu

Aymen Boutoutaou nu a făcut cel mai reușit joc împotriva lui FC Botoșani, iar Deși este clar că algerianul are o tehnică peste media SuperLigii, patronul FCSB este de părere că fotbalistul ce l-a costat 1,3 milioane de euro este mult prea firav și

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Latifundiarul din Pipera l-a comparat cu Octavian Popescu, care a intrat doar în ultimele 10 minute și a reușit să facă faza din care Daniel Bîrligea a înscris golul victoriei: „Tavi Popescu nu a primit ciocolată de la început, de-aia era supărat. Dar a schimbat jocul, așa este. A avut impact.

Boutoutaou l-a avut pe Ilaș. Dacă n-a putut cu Ilaș, e o problemă. Are calitate, are inteligență de joc și dă niște pase frumoase, dar nu a mai driblat pe nimeni. Este prea firav. De-aia mă gândeam eu… cum adică nu-l văd ăia în Franța. Nu poate să câștige dueluri. El dacă vrea să dribleze, îi dă ăla un umăr și-l aruncă 15 metri. Asta este, la câte țepe am luat eu… mai iau una, nu-i problemă”, a spus Gigi Becali, dezamăgit, la

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Mihai Stoica i-a luat apărarea lui Boutoutaou. De ce are nevoie transferul de 1,3 milioane de euro

Mihai Stoica a fost cel care l-a descoperit pe Aymen Boutoutaou, însă el este sigur că algerianul mai are nevoie de timp de adaptare. Profilul său de playmaker necesită o cunoaștere foarte bună a colegilor, iar acest lucru se dobândește în urma antrenamentelor zilnice și a meciurilor oficiale: „E un jucător creativ, trebuie în primul rând să-și cunoască foarte bine colegii. Să aibă o poziție în teren, e atacant lateral. A jucat dreapta, că nu e Miculescu, a jucat nr. 10, ultimul meci acasă cu Farul. El, anul trecut la Sochaux, a fost cel mai bun jucător jucând atacant lateral dreapta.

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S-a sacrificat el cum ar veni. E clar că e jucător cu certe calități. Are nevoie de puțină încredere. N-a fost sub alți jucători care au evoluat. Noi am avut șanse, dacă aveam mai multe șanse am fi marcat când a scăpat Cisotti singur cu portarul. Și la el e chestie tot de încredere. Marca din poziții imposibile, acum nu poate să marcheze unu la unu. Aștept să identificăm mijlocașii centrali și apoi să aștept un declic. Eu zic că nu avem cum să rămânem la nivelul ăsta sub nicio formă. Avem nevoie de sprijin și ca toată lumea să fie alături de noi”, a explicat Meme Stoica, în emisiunea „MM la FANATIK”.

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FCSB a trecut pe prima poziție după victoria cu FC Botoșani

În urma rezultatelor, FCSB a devenit liderul campionatului la finalul etapei a 5-a, după ce a învins-o în prelungiri pe formația lui Marius Croitoru. Ca de fiecare dată, moldovenii au fost o nucă foarte tare și au opus rezistență împotriva roș-albaștrilor, care au făcut multe gafe în apărare, însă „dubla” lui Bîrligea și inspirația lui Tavi Popescu au adus cele trei puncte.

Noul sistem al celor de la FCSB, cel cu trei fundași centrali, despre care Gigi Becali era convins că va revoluționa jocul echipei sale, nu a rezistat decât 45 de minute. Greșeala lui Joyskim Dawa de la primul gol l-a făcut pe patron să-l înlocuiască la pauză cu Valentin Crețu, iar echipa a trecut din nou la un sistem cu patru apărători.