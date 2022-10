Octavian Popescu are 23 de apariții pentru FCSB în acest sezon, însă fără gol marcat. „Perla roș-albaștrilor”, pentru care nu se regăsește și .

Gigi Becali și-a pierdut răbdarea cu Tavi Popescu: „Nu face nici doi lei”

Octavian Popescu nu are aceeași strălucire pe care a arătat-o sezonul precedent. Omul care l-a adus la FCSB alături de mai mule voci din fotbal pun . De aceeași părere este și patronul celor de la FCSB.

„M-am gândit mult la situația lui Tavi Popescu. Chiar cred că s-a bulversat pentru că i s-a schimbat poziția. E posibil să fie asta cauza, că a jucat în 4-2-3-1, 4-3-3. E tânăr, poate fi destabilizat de asta, poate nu mai are repere”, a spus Gigi Becali.

Patronul „roș-albaștrilor” a vorbit despre faptul că nu este pe minus la FCSB din punct de vedere financiar și a estimat valoarea actuală a lui Octavian Popescu. „Nu am cum să pierd, la ora asta, să zicem că am 5 milioane de euro dați, a costat 10 milioane de dolari când am luat-o de la Talpan.

Deci sunt 15 milioane, dacă vând societatea nu iau 15 milioane pe toți jucătorii pe care îi am? Atunci înseamnă că sunt pe câștig. Dacă vrea Dumnezeu, pot să intru în Liga Campionilor sau poți un jucător ca Tavi Popescu să explodeze, acum nu face nici doi lei. Cum spuneam atunci o sută de milioane, dar acum spun că nu face nimic”, a declarat Gigi Becali, la .

Gigi Becali, despre parcursul în Conference League: „Sper să ne calificăm”

Înfrângerile dure pe care Silkeborg i le-a administrat FCSB-ului nu l-au făcut pe Gigi Becali să își piardă încrederea că „roș-albaștrii” se pot califica în primăvara europeană. , însă primul pas este victoria pe terenul celor de la Anderlecht, după cum a anunțat Gigi Becali.

”Vreau să câștigăm cu Anderlecht, sper să ne calificăm. Atâta timp cât se poate matematic, eu cred. Vreau să câștigăm. Vreau să câștigăm și că e vorba de 500.000 de euro. E o avere. Știi de ce nu am falimentat eu? Pentru că știu ce înseamnă și 100.000 de euro.

Niciodată nu o să-mi înghețe picioarele mie. Nu mă întind mai mult decât îmi e plapuma”, au fost cuvintele lui Gigi Becali, la Pro Arena.

Gigi Becali, încântat de noul format al Cupei României Betano

Cupa României Betano se desfășoară începând cu acest sezon în alt format. Patronul celor de la FCSB consideră mult mai palpitant modul echipelor de a se duela în Cupa României Betano.

„Mie-mi place. E mai palpitant. Așa simt. Știi de ce e bun asta pentru noi care jucăm în cupele europene. Ne permitem să mai odihnim jucători. Ne punem speranța în următorul meci. Și se califică două. Părerea mea că e mai bine așa”, a mai spus Gigi Becali.

Întrebat despre duelul dintre primele două clasate din SuperLiga, Rapid – Farul, Gigi Becali a dezvăluit că își dorește fie un rezultat de egalitate, fie o victorie a giuleștenilor. „Cel mai bine va fi un egal sau să câștige Rapidul. Am ajuns să ținem cu Rapidul și să fiu împotriva mea”, a declarat patronul celor de la FCSB.