Gigi Becali și-a recunoscut greșeala după FC Argeș – FCSB 1-0: „Praf, nimic! Dacă știam nu-i mai băgam!"

Gigi Becali și-a recunoscut greșeala după FC Argeș - FCSB 1-0. Patronul roș-albaștrilor își reproșează faptul că a făcut schimbările în funcție de informațiile primite de la staff.
17.01.2026 | 11:30
FCSB a început cu stângul anul 2026, roș-albaștrii cedând în deplasarea de la Mioveni cu scorul de 1-0, FC Argeș reușind să se impună. La o zi distanță, Gigi Becali și-a recunoscut greșeala produsă în acest duel.

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a mărturisit că o parte din vină i-a aparținut după eșecul în fața lui FC Argeș. Patronul FCSB a transmis că a greșit în momentul schimbărilor. Deși acestea au fost făcute pentru a îmbunătăți jocul, campioana a evoluat mai slab în actul secund.

„Am greșit eu! Eu am greșit schimbările. Eu am crezut că vine David Miculescu în forță de pe bancă, am zis să îl schimb pe Cisotti, că e meci de luptă și el e mai firav. Am zis să iasă Toma, că e mic. Dar de unde? Am făcut schimbări, mai slabi am devenit!

Pe Cisotti l-am scos, de ce? Noi stabilisem să joace fiecare câte o repriză. De unde să știu? Oricum îl schimbam, am zis că David Miculescu e de luptă. De unde să fie de luptă? Că n-a luptat deloc”, a declarat Gigi Becali.

Thiam și Stoian, criticați dur de Gigi Becali

În continuare, patronul FCSB a expus că Mamadou Thiam și Alexandru Stoian au intrat pe teren la recomandările lui Mihai Stoica, însă ambii au fost foarte slabi. Totodată, Gigi Becali ar fi vrut să îl introducă pe teren pe Dennis Politic, însă președintele Consiliului de Administrație a sugerat faptul că Tavi Popescu ar fi mai în formă. Cât despre Chiricheș, omul de afaceri a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că se va retrage.

„Pe urmă a intrat Thiam cu Stoian. Praf, nimic, slabi amândoi! Eu așa am făcut din informațiile lui MM, că eu cu el colaborez de două-trei ori pe zi, inclusiv din cantonament. A zis ‘Gigi, Stoian e foarte bine, trebuie să corecteze niște mișcări’. Tot el ‘Gigi, Thiam s-a antrenat extraordinar’. Dacă știam eu, îi mai băgam? Nu au făcut nimic, au fost praf!

Eu am făcut schimbările în baza informațiilor pe care le-am primit. Știam că Thiam este extraordinar, că a dat goluri. Ziceam că Stoian intră în locul lui Bîrligea și că e super-atacant. E praf! Am vrut să îl bag pe Politic, mi-a spus MM că ‘George a fost foarte bine’. Bine, băgați-l pe George! Au fost toate împotriva noastră. Schimbările nu au fost bune. Eu am vrut să îl schimb și pe Chiricheș, dar ei au zis că a jucat bine. Ei au văzut așa cum văd ei, eu văd cum vreau eu! Eu vreau ca numărul 6 să atingă mingea de mai multe ori decât toată echipa”, a conchis Gigi Becali.

