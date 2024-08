Gigi Becali și-a respectat promisiunea după calificarea FCSB în grupele Europa League: “A semnat! Merită cu prisosință”

. Gigi Becali s-a ținut de cuvânt și a rezolvat situația contractuală a unui fotbalist din primul „11” al echipei sale.

Gigi Becali și-a respectat promisiunea

Intrat de mai multe ori în ultimii ani în colimatorul patronului, Valentin Crețu a reușit de fiecare dată să îl întoarcă din drum pe Gigi Becali. Fundașul lateral dreapta în vârstă de 35 de ani a oferit o nouă prestație solidă în returul cu LASK Linz.

Drept răsplată, Gigi Becali i-a reînnoit contractul fotbalistului său care a dat dovadă de loialitate. Acest aspect a fost confirmat chiar de către Mihai Stoica, oficialul campioanei României.

„Un fundaş dreapta care astăzi (n.r. – vineri, 30 august 2024) a semnat un contract cu noi este Valentin Creţu, a semnat o mărire de capital. I s-a mărit salariul substanţial, merită cu prisosinţă.

A făcut un meci foarte bun cu LASK, nu a fost singurul meci complicat foarte bun făcut. Are nişte aparţii în zona centrală pe care nu le-a avut niciodată în toată cariera lui, îl ştiu de mic.

Mă bucur foarte mult că astăzi a semnat, eu cred că în vară vom continua. Nu pare să piardă din energie deloc”, a declarat Mihai Stoica, la

Crețu mai semnase un contract cu FCSB la începutul acestui an

Jucătorul se mai înțelesese cu patronul Gigi Becali la începutul acestui an, când nimeni nu se mai aștepta ca acesta să joace în returul sezonului trecut pentru campioana României.

Fotbalistul declara atunci faptul că: „Le mulțumesc celor care au avut încredere în mine, staff-ului, și domnului MM Stoica, el cred că m-a ajutat cel mai mult și le mulțumesc din tot sufletul celor care au fost lângă mine.

(n.r. Gigi Becali) Știe că m-am dăruit tot timpul când a apelat la mine, am dat tot ce am avut mai bun și m-am pregătit mereu, am fost un băiat de caracter și când a fost nevoie de mine am dat tot ce a fost mai bun ca să-mi ajut colegii și echipa”, spunea atunci Valentin Crețu pentru