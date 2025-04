Look nou pentru Gigi Becali chiar în Postul Paștelui. Imagini surprinzătoare de la Palat

Gigi Becali a susținut o conferință de presă la Palat. , patronul bucureștenilor a făcut o schimbare la look-ul său chiar în Postul Paștelui.

Schimbarea de look pe care Gigi Becali a făcut-o chiar în Postul Paștelui

Gigi Becali a obișnuit în ultimii ani să apară în fața presei sau la evenimentele la care a participat bărbierit. De data aceasta, în dimineața zilei de 14 aprilie, latifundiarul din Pipera s-a înfățișat în fața jurnaliștilor având barbă.

În direct la FANATIK SUPERLIGA, moderatorul Horia Ivanovici și invitații săi au fost uimiți să îl vadă astfel pe patronul celor de la FCSB, pe care l-au asemănat în această ipostază chiar cu ”mâna sa dreaptă”, Mihai Stoica.

„Zici că e MM Stoica!”

„Ia să îl vedem pe nea Gigi. O poză făcută de colegii noștri de la GSP. Da mă și-a lăsat barbă! Asta e o poză de la FANATIK, dar e bună și cea din lateral de la GSP. Prima poză e făcută de colegii mei de la FANATIK, chiar și-a lăsat barbă!”, a precizat moderatorul Horia Ivanovici.

„Zici că e MM Stoica! Seamănă”, a fost și remarca lui Vivi Răchită. „Chiar ai dreptate, seamănă!”, a spus și Marius Mitran. „Și-a lăsat bine barbă, e chiar interesant!”, a mai spus și moderatorul emisiunii la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali, declarație triumfătoare

Dacă look-ul său arată diferit, declarațiile nu s-au schimbat.

„Am adus în România 6 milioane de euro, că acuma am câștigat cu Florinel Coman și o să câștigăm și la TAS, și cu 16, fac 22 de milioane de euro. Am vândut aer Europei, și am adus României 22 de milioane de euro. Eu, Becali!”, a spus patronul FCSB-ului la FANATIK SUPERLIGA.

