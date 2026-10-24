Sport

Gigi Becali și-a schimbat planul după ce FCSB a surclasat-o pe Rapid: „Trebuie să ridicăm ștacheta”

Bogdan Mariș
24.10.2026 | 23:44
Gigi Becali sia schimbat planul dupa ce FCSB a surclasato pe Rapid Trebuie sa ridicam stacheta
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Gigi Becali (68 de ani) a afirmat după victoria obținută de FCSB contra Rapidului că și-a schimbat planul cu privire la perioada de transferuri. FOTO: Hepta
Gigi Becali a dezvăluit că și-a schimbat planul după ce FCSB a învins-o pe Rapid cu 4-1. Patronul „roș-albaștrilor” a vorbit și despre lupta pentru titlu din SuperLiga.
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Gigi Becali (68 de ani) a afirmat după victoria obținută de FCSB contra Rapidului că nu va mai transfera atât de mulți jucători în perioada de mercato din iarnă. Dacă planul său inițial era să aducă încă 6 fotbaliști pentru a întări lotul, patronul „roș-albaștrilor” a dezvăluit că mai dorește doar 3 sau 4. Acesta a analizat și lupta la titlu din SuperLiga.

Gigi Becali și-a schimbat planul cu privire la perioada de transferuri după ce FCSB a spulberat-o pe Rapid

FCSB a făcut spectacol în derby-ul cu Rapid, pe care l-a câștigat cu 4-1, iar Gigi Becali a afirmat că și-a schimbat planul și nu va mai transfera atât de mulți fotbaliști în perioada de mercato din iarnă. „Nu mai iau șase jucători. Iau doar patru în iarnă. Am mai redus. Poate iau doar trei. Cu siguranță, măcar trei vor veni. Să nu ne îmbătăm cu apă rece.

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Nu știu ce s-a întâmplat cu Rapidul astăzi. Nu știu ce s-a întâmplat cu ei. Nu pot să îmi dau seama. Nu a fost Rapidul pe care îl știu. E entuziasm, dar eu… Am văzut un Dobre care nu a atins mingea. Moruțan nu a făcut o fază tot meciul”, a declarat acesta la Digi Sport după derby-ul de pe Arena Națională.

Gigi Becali a vorbit despre lupta la titlu după FCSB – Rapid 4-1

FCSB a ajuns la 21 de puncte în clasament după ce a învins-o pe Rapid și a urcat din nou în zona play-off, mai exact pe locul 6. Gruparea „roș-albastră” se află momentan la 8 lungimi de liderul Dinamo, care în această rundă va evolua pe terenul lui CFR Cluj. Gigi Becali s-a pronunțat cu privire la lupta pentru titlu.

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„Lupta la titlu s-a relansat. Să vedem. În iarnă aduc, am spus. Aduc minimum trei jucători. Habar nu am ce a pățit Garita. Fotbalul românesc este foarte slab. Atunci trebuie să ridicăm noi ștacheta. Vreau să aduc trei-patru jucători valoroși, ca să fie și restul obligați. Sunt echipele atât de slabe… Dinamo, Rapid, Craiova, FCSB, U Cluj, poate și Petrolul, să mai joace fotbal. În rest, nu văd… Restul sunt prea slabe. Cine să o încurce pe Craiova? Greu. Fotbalul românesc este foarte slab și vreau să ridic ștacheta”, a spus patronul FCSB-ului.

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Bogdan Mariș
Bogdan Mariș
Absolvent al Facultății de Științe Umaniste și Sociale a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, specializarea Jurnalism, Bogdan Mariș este redactor sportiv la site-ul fanatik.ro din anul 2025. A mai lucrat la TV Arad și Glasul Aradului.
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