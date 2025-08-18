Gigi Becali și-a schimbat radical discursul față de Craiova lui Rotaru. ”Începe să joace fotbal”. Așteaptă însă 6 puncte din dubla cu oltenii!

Deși la începutul sezonului a vorbit despre un duel între FCSB și CFR Cluj pentru titlu, Gigi Becali și-a schimbat discursul în ceea ce o privește Universitatea Craiova și crede că ”alb-albaștrii” au devenit mai puternici.

Gigi Becali, discurs laudativ la adresa Universității Craiova

Intrat prin telefon la cea mai recentă ediție a , Gigi Becali s-a arătat trist că FCSB a ratat victoria în derby-ul cu Rapid, însă este încântat de faptul că jocul echipei a dat semne clare de revenire.

”Cum am prins-o pe Rapid așa slabă aseară trebuia să le dăm 3-4. Asta e situația, asta se întâmplă o dată la mulți ani. Să ai 2-0 și să iei gol cu călcâiul dintr-un aut și apoi să mai iei un gol aiurea când noi avem cu o secundă înainte bară să facem 3-0. Astea sunt lucruri rare.

Ce mă bucură pe mine e că și-a revenit echipa. Am arătat bine și nici nu am jucat cu toată echipa. Nu pot să zic că ceva anume nu mi-a plăcut. Singurul care nu mi-a plăcut a fost Tănase care e jucător cu experiență, ai 2-0, plimbă mingea, distrează-te, nu mai da mingi cu boltă.

La 2-0 ei nu trebuia să mai atingă mingea, noi trebuia să o pasăm, nici nu mai aveam nevoie de al treilea gol. Și le-am spus de atâtea ori. Nu am ce să le reproșez, pentru că nu am de ce. Nu fac caz dintr-un lucru care nu se merită. Echipa a jucat bine, dă semne de revenire”, a declarat Becali.

Craiova lui Rădoi bagă spaima în campioana FCSB

Patronul ”roș-albaștrilor” s-a arătat puțin îngrijorat din cauza faptului că Universitatea Craiova are evoluții foarte bune și s-a distanțat deja la 11 puncte în clasament, însă așteaptă ca jucătorii săi să câștige ambele partide cu formația lui Mirel Rădoi.

”Ce mă oftic e că dacă făceam 7 puncte eram pe locul 8, după două etape eram pe 6, încet, încet urcam. Astea două puncte pe care le-am pierdut erau foarte valoroase. Singura problemă e că, nu neapărat punctele, distanța, dar Craiova începe să joace fotbal.

Am zis că nu contează decât CFR, mă refeream la joc, nu punctele mă deranjează că punctele le recuperezi, problema că nu le mai recuperezi dacă joacă fotbal și Craiova joacă fotbal. Le câștigi tu, dar .

Nu concep să pierd campionatul. Dacă ești echipă mare, și așa pretindem că suntem, o prinzi pe Craiova. Ai două meciuri cu ea, bate-o în două meciuri, 6 puncte și mai rămân 5. Lasă play-off-ul că acolo trebuie să fii puternic, n-ai voie să mai faci pași greșiți. Craiova ne cam știe de frică”, a spus Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA.