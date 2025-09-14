Gigi Becali și-a taxat jucătorii după Csikszereda – FCSB 1-1: „De unde să știu eu că nu le mai arde de fotbal?”. Nu au scăpat nici Olaru, Tănase și Bîrligea

FCSB, campioana României din ultimele două sezoane, a obținut doar o remiză la Miercurea Ciuc și „Roș-albaștrii” încep să aibă emoții la play-off, iar Gigi Becali este nemulțumit de prestația fotbaliștilor săi.

ADVERTISEMENT

Cine au fost fotbaliștii vizați de criticile lui Gigi Becali după Csikszereda – FCSB 1-1: „Fotbalul nu se joacă așa!”

FCSB s-a chinuit foarte mult pe terenul nou-promovatei Csikszereda, însă „Roș-albaștrii” au încercat să conserve rezultatul de pe tabelă și i-au lăsat pe ciucani să vină peste ei, iar Alexandru Pantea și-a trimis mingea în propria poartă în urma unei lovituri de la colț.

La finalul partidei, Gigi Becali a fost nemulțumit de mai mulți dintre jucătorii săi, iar printre cei vizați se numără jucători precum Olaru, Graovac sau Bîrligea.

ADVERTISEMENT

„David Miculescu e jucător de meciuri tari, ca să câștige dueluri, aici ce dueluri să câștige? Aici era vorba de 1 contra 1. Dai 1-0, plimbă mingea, cum să dai numai bufa-bufa? Le era frică să mai joace. La 1-0 trebuie să dau al doilea gol. Nu ai ce să faci, nu joacă.

În prima repriză, am văzut că jucam 3 cu 7. Fotbalul nu se joacă așa, că venea Lixandru între fundașii centrali și în centrul terenului nu venea nimeni la primit. Acolo trebuie să vină Olaru, Tănase, atacanții. Eu așa credeam, că am echipa tare și, dacă mai aduc câțiva jucători, fac echipă tare. Dar eu de unde să știu că nu le mai arde de fotbal?

ADVERTISEMENT

De unde să știu că Bîrligea, nu zic, că e cel mai bun, dă, mă, și tu pasă, de unde să știu eu astea? Că Graovac, nu îl atacă nimeni și dă mingea în aut. Olaru a primit din tușă și în loc să tragă a mai întors o dată. Dă, mă, la poartă, gol. De unde să știu asta? Jucătorii în care îmi puneam baza… Și Olaru nu se arată la pas. Eu vreau să te arăți la pas, să putem să avem posesia”, a spus Gigi Becali, conform

ADVERTISEMENT

Adio campionat? FCSB la 16 puncte de primul loc

Deși și în sezonul trecut s-a confruntat cu un început slab, lucrurile par diferite în acest an Universitatea Craiova a luat un avans uriaș și pare de neoprit. Echipa antrenată de Mirel Rădoi prestează un fotbal plăcut ochiului, iar punctele nu întârzie să vină.

În acest moment, FCSB se află la 16 puncte de lider și la 7 puncte de primul loc de play-off. Singura șansă a „roș-albaștrilor” pare a fi să prindă play-off-ul in extremis și să spere la o prestație perfectă în cele 10 meciuri ce decid campioana României, altfel, exact așa cum a declarat și Gigi Becali, FCSB pare în fața unui an pierdut.