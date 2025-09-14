Sport

Gigi Becali și-a taxat jucătorii după Csikszereda – FCSB 1-1: „De unde să știu eu că nu le mai arde de fotbal?”. Nu au scăpat nici Olaru, Tănase și Bîrligea

Gigi Becali a fost nemulțumit de fotbaliștii săi după Csikszereda - FCSB 1-1. Cine au fost jucătorii vizați: „Dă, mă, și tu o pasă, un gol”
Ciprian Păvăleanu
14.09.2025 | 23:43
Gigi Becali sia taxat jucatorii dupa Csikszereda FCSB 11 De unde sa stiu eu ca nu le mai arde de fotbal Nu au scapat nici Olaru Tanase si Birligea
ULTIMA ORĂ
Gigi Becali a fost nemulțumit de jucătorii săi după remiza de la Miercurea Ciuc. Foto: Colaj FANATIK

FCSB, campioana României din ultimele două sezoane, a obținut doar o remiză la Miercurea Ciuc și a pierdut deja foarte mult teren în fața Universității Craiova. „Roș-albaștrii” încep să aibă emoții la play-off, iar Gigi Becali este nemulțumit de prestația fotbaliștilor săi.

ADVERTISEMENT

Cine au fost fotbaliștii vizați de criticile lui Gigi Becali după Csikszereda – FCSB 1-1: „Fotbalul nu se joacă așa!”

FCSB s-a chinuit foarte mult pe terenul nou-promovatei Csikszereda, însă a izbutit să deschidă scorul după pauză, prin golul lui Malcom Edjouma. „Roș-albaștrii” au încercat să conserve rezultatul de pe tabelă și i-au lăsat pe ciucani să vină peste ei, iar Alexandru Pantea și-a trimis mingea în propria poartă în urma unei lovituri de la colț.

La finalul partidei, Gigi Becali a fost nemulțumit de mai mulți dintre jucătorii săi, iar printre cei vizați se numără jucători precum Olaru, Graovac sau Bîrligea.

ADVERTISEMENT

„David Miculescu e jucător de meciuri tari, ca să câștige dueluri, aici ce dueluri să câștige? Aici era vorba de 1 contra 1. Dai 1-0, plimbă mingea, cum să dai numai bufa-bufa? Le era frică să mai joace. La 1-0 trebuie să dau al doilea gol. Nu ai ce să faci, nu joacă.

În prima repriză, am văzut că jucam 3 cu 7. Fotbalul nu se joacă așa, că venea Lixandru între fundașii centrali și în centrul terenului nu venea nimeni la primit. Acolo trebuie să vină Olaru, Tănase, atacanții. Eu așa credeam, că am echipa tare și, dacă mai aduc câțiva jucători, fac echipă tare. Dar eu de unde să știu că nu le mai arde de fotbal?

ADVERTISEMENT
Avertismentul lui Traian Băsescu: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot...
Digi24.ro
Avertismentul lui Traian Băsescu: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”

De unde să știu că Bîrligea, nu zic, că e cel mai bun, dă, mă, și tu pasă, de unde să știu eu astea? Că Graovac, nu îl atacă nimeni și dă mingea în aut. Olaru a primit din tușă și în loc să tragă a mai întors o dată. Dă, mă, la poartă, gol. De unde să știu asta? Jucătorii în care îmi puneam baza… Și Olaru nu se arată la pas. Eu vreau să te arăți la pas, să putem să avem posesia”, a spus Gigi Becali, conform Digi Sport.

ADVERTISEMENT
I-au găsit înlocuitor lui Cristi Chivu la Inter, a doua zi după înfrângerea...
Digisport.ro
I-au găsit înlocuitor lui Cristi Chivu la Inter, a doua zi după înfrângerea cu Juventus

Adio campionat? FCSB la 16 puncte de primul loc

Deși și în sezonul trecut s-a confruntat cu un început slab, lucrurile par diferite în acest an Universitatea Craiova a luat un avans uriaș și pare de neoprit. Echipa antrenată de Mirel Rădoi prestează un fotbal plăcut ochiului, iar punctele nu întârzie să vină.

În acest moment, FCSB se află la 16 puncte de lider și la 7 puncte de primul loc de play-off. Singura șansă a „roș-albaștrilor” pare a fi să prindă play-off-ul in extremis și să spere la o prestație perfectă în cele 10 meciuri ce decid campioana României, altfel, exact așa cum a declarat și Gigi Becali, FCSB pare în fața unui an pierdut.

ADVERTISEMENT
2,02 este cota oferită de BETANO pentru „2 solist” în meciul Botoșani - FCSB
Gigi Becali și-a luat adio de la play-off! Reacție extrem de dură după...
Fanatik
Gigi Becali și-a luat adio de la play-off! Reacție extrem de dură după Csikszereda – FCSB 1-1. „Nu jucăm fotbal, nu ai cum să mai recuperezi”
Cum a reacționat fiul lui Adrian Mutu când l-a întâlnit pe Cristiano Ronaldo....
Fanatik
Cum a reacționat fiul lui Adrian Mutu când l-a întâlnit pe Cristiano Ronaldo. „Briliantul” a povestit tot. „Îmi venea să intru în pământ și să mă fac mic”
SuperLiga, etapa 9. Csikszereda – FCSB 1-1. Campioana României, doar o remiză la...
Fanatik
SuperLiga, etapa 9. Csikszereda – FCSB 1-1. Campioana României, doar o remiză la Miercurea Ciuc!
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Mihai Rotaru își freacă mâinile de bucurie: 4.500.000 de euro dintr-un foc!
iamsport.ro
Mihai Rotaru își freacă mâinile de bucurie: 4.500.000 de euro dintr-un foc!
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!