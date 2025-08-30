Gigi Becali și Alex Musi, întâlnire de gradul zero! Cum a reacționat patronul FCSB când fotbalistul „gonit” la Dinamo i-a apărut în față. Video

Gigi Becali (66 de ani) și Alexandru Musi (21 de ani) s-au întâlnit la . Deși fotbalistul lui Dinamo a mers pe Arena Națională să vadă pe viu calificarea foștilor săi colegi în Europa League.

Gigi Becali s-a întâlnit cu Musi la FCSB – Aberdeen 3-0

Crescut de academia FCSB-ului, Alexandru Musi n-a putut sta departe de roș-albaștri la cel mai important meci al sezonului. Deși acum e jucător la rivala , Musi a văzut din loja roș-albaștrilor returul cu scoțienii din play-off-ul Europa League.

Suporterii campioanei României l-au surprins pe Musi în momentul în care s-a dus să îl salute pe Gigi Becali. Imaginile cu cei doi sunt virale acum pe internet. Fotbalistul în vârstă de 21 de ani a dat mâna cu latifundiarul din Pipera, care n-a părut prea entuziasmat.

Pe filmare se vede cum Becali îi întinde mâna lui Musi, fără să se uite însă la fostul său fotbalist. Patronul FCSB-ului și jucătorul lui Dinamo schimbă câteva cuvinte, după care Musi merge mai departe. Lângă boss-ul campioanei României se afla și Mihai Stoica, dar acesta n-a interacționat cu Musi.

„Dacă mi-l dai înapoi acum, și gratis, nu-l iau”

Alexandru Musi a ajuns la academia FCSB-ului în ianuarie 2016. Roș-albaștrii l-au cooptat la vârsta de 12 ani, după despărțirea de juniorii Valenciei. Aventura mijlocașului la clubul patronat de Gigi Becali s-a încheiat în această vară. Pe lângă suma de 900.000 de euro, Dinamo l-a primit și pe Musi în transferul lui Dennis Politic la FCSB.

După ce a fost „gonit” de la campioana României, Alex Musi s-a răzbunat cu un gol în victoria „câinilor” din etapa a 4-a, scor 4-3. Gigi Becali n-a fost impresionat de prestația lui Musi, pe care l-a ironizat în stilul caracteristic.

„Așa supărat sunt, plâng toată ziua după Musi (n.r. ironic). Nu l-am încercat eu pe Musi? Mai încercat ca Musi n-a existat la FCSB. Cât l-am încercat și cât l-am încercat și am ajuns la concluzia că trebuie dat. Să-mi pară rău de Musi, auzi.

A prins o zi bună, nu zic că nu e jucător valoros Musi, dar nu pentru noi, e valoros pentru Dinamo. Nu vreau să vorbesc de el, e tânăr, are perspectiva în față, e jucător valoros, dar nu pentru mine. Pentru Dinamo e valoros, dar nu pentru mine.

Dacă l-am dat pe Musi, ce mai contează acum să-mi pară rău de el. Dacă îmi dădea unu 500.000 de euro pe el, îl dădeam, dar dacă nu mi-a dat nimeni!

Nu avea concurență, numai el juca, tot timpul îi dădeam șanse, am cerut și 300.000 și n-am luat. Dacă mi-l dai înapoi acum, și gratis, nu-l iau. Nu vreau să critic un copil acum”, a transmis Gigi Becali, după Dinamo – FCSB 4-3.