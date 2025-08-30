Sport

Gigi Becali și Alex Musi, întâlnire de gradul zero! Cum a reacționat patronul FCSB când fotbalistul „gonit” la Dinamo i-a apărut în față. Video

Gigi Becali și Alexandru Musi au avut o întâlnire neașteptată. Ce s-a întâmplat în momentul în care dinamovistul a mers la patronul FCSB
Cristian Măciucă
31.08.2025 | 00:58
Gigi Becali si Alex Musi intalnire de gradul zero Cum a reactionat patronul FCSB cand fotbalistul gonit la Dinamo ia aparut in fata Video
SPECIAL FANATIK
Gigi Becali și Alex Musi, întâlnire de gradul zero! Cum a reacționat patronul FCSB când l-a văzut pe fotbalistul „gonit” la Dinamo. FOTO: Fanatik

Gigi Becali (66 de ani) și Alexandru Musi (21 de ani) s-au întâlnit la FCSB – Aberdeen 3-0. Deși a plecat pe ușa din dos de la campioana României, fotbalistul lui Dinamo a mers pe Arena Națională să vadă pe viu calificarea foștilor săi colegi în Europa League.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali s-a întâlnit cu Musi la FCSB – Aberdeen 3-0

Crescut de academia FCSB-ului, Alexandru Musi n-a putut sta departe de roș-albaștri la cel mai important meci al sezonului. Deși acum e jucător la rivala Dinamo, pentru care a și marcat în „Eternul Derby”, Musi a văzut din loja roș-albaștrilor returul cu scoțienii din play-off-ul Europa League.

Suporterii campioanei României l-au surprins pe Musi în momentul în care s-a dus să îl salute pe Gigi Becali. Imaginile cu cei doi sunt virale acum pe internet. Fotbalistul în vârstă de 21 de ani a dat mâna cu latifundiarul din Pipera, care n-a părut prea entuziasmat.

ADVERTISEMENT

Pe filmare se vede cum Becali îi întinde mâna lui Musi, fără să se uite însă la fostul său fotbalist. Patronul FCSB-ului și jucătorul lui Dinamo schimbă câteva cuvinte, după care Musi merge mai departe. Lângă boss-ul campioanei României se afla și Mihai Stoica, dar acesta n-a interacționat cu Musi.

„Dacă mi-l dai înapoi acum, și gratis, nu-l iau”

Alexandru Musi a ajuns la academia FCSB-ului în ianuarie 2016. Roș-albaștrii l-au cooptat la vârsta de 12 ani, după despărțirea de juniorii Valenciei. Aventura mijlocașului la clubul patronat de Gigi Becali s-a încheiat în această vară. Pe lângă suma de 900.000 de euro, Dinamo l-a primit și pe Musi în transferul lui Dennis Politic la FCSB.

ADVERTISEMENT
„Certificatul de deces” al NATO. Documente desecretizate arată cât de aproape a fost...
Digi24.ro
„Certificatul de deces” al NATO. Documente desecretizate arată cât de aproape a fost Rusia de integrarea în alianța militară

După ce a fost „gonit” de la campioana României, Alex Musi s-a răzbunat cu un gol în victoria „câinilor” din etapa a 4-a, scor 4-3. Gigi Becali n-a fost impresionat de prestația lui Musi, pe care l-a ironizat în stilul caracteristic.

ADVERTISEMENT
FOTO Unde a fost văzut Donald Trump, după ce milioane de americani s-au...
Digisport.ro
FOTO Unde a fost văzut Donald Trump, după ce milioane de americani s-au întrebat dacă a murit

„Așa supărat sunt, plâng toată ziua după Musi (n.r. ironic). Nu l-am încercat eu pe Musi? Mai încercat ca Musi n-a existat la FCSB. Cât l-am încercat și cât l-am încercat și am ajuns la concluzia că trebuie dat. Să-mi pară rău de Musi, auzi. 

A prins o zi bună, nu zic că nu e jucător valoros Musi, dar nu pentru noi, e valoros pentru Dinamo. Nu vreau să vorbesc de el, e tânăr, are perspectiva în față, e jucător valoros, dar nu pentru mine. Pentru Dinamo e valoros, dar nu pentru mine.

ADVERTISEMENT

Dacă l-am dat pe Musi, ce mai contează acum să-mi pară rău de el. Dacă îmi dădea unu 500.000 de euro pe el, îl dădeam, dar dacă nu mi-a dat nimeni!

Nu avea concurență, numai el juca, tot timpul îi dădeam șanse, am cerut și 300.000 și n-am luat. Dacă mi-l dai înapoi acum, și gratis, nu-l iau. Nu vreau să critic un copil acum”, a transmis Gigi Becali, după Dinamo – FCSB 4-3.

  • 49 de meciuri, 5 goluri și 2 assist-uri are Alex Musi pentru echipa de seniori a FCSB-ului
  • 8 meciuri și 2 goluri a bifat internaționalul de tineret la Dinamo
2,75 e cota Betano pentru „2 solist” la CFR Cluj - FCSB
Rar vezi așa ceva! Starul de 80 de milioane de euro, două goluri...
Fanatik
Rar vezi așa ceva! Starul de 80 de milioane de euro, două goluri din „foarfecă” în doar 13 minute. Video
„Lucescu e pe mână cu Rotaru!”. Cum arată, de fapt, situația convocaților la...
Fanatik
„Lucescu e pe mână cu Rotaru!”. Cum arată, de fapt, situația convocaților la echipele naționale după replica fabuloasă a lui Gigi Becali
Rezultate SuperLiga, etapa 8. Dinamo – Hermannstadt 2-0. Ce a declarat Boateng după...
Fanatik
Rezultate SuperLiga, etapa 8. Dinamo – Hermannstadt 2-0. Ce a declarat Boateng după ce a înscris un gol de vârf autentic
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
ȘOCANT! A dezvăluit ce se află pe 'imaginile horror ascunse de Pro TV'...
iamsport.ro
ȘOCANT! A dezvăluit ce se află pe 'imaginile horror ascunse de Pro TV' cu Gigi Becali! Ce a putut să îi facă unui 'călugăr bolnav de 80 de ani'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!