Gigi Becali și Andrei Nicolescu au reacționat după ce Metallica și Iron Maiden au alungat FCSB și Dinamo de pe Arena Națională: „Asta-i România!”. Exclusiv

Arena Naţională va deveni indisponibilă pentru meciurile de fotbal din luna mai a anului viitor, chiar în cele mai importante momente ale campionatului, când se decide titlul în SuperLiga. FCSB, Dinamo, dar şi Rapid sunt afectate.

Metallica și Iron Maiden au alungat FCSB și Dinamo de pe Arena Națională

Motivul îl reprezintă concertele Metallica şi Iron Maiden, care sunt programate pe 13, respectiv 28 mai. Cel mai probabil, de la 1 mai anul viitor, Arena Naţională va fi închisă pentru cele două concerte.

Nu este fezabilă nici ideea de a se organiza meciuri între cele două concerte, în condiţiile în care schimbarea gazonului după primul concert ar costa în jur de 500.000 de euro, ca apoi două săptămâni mai târziu să fie distrus. Mai mult, aceste concerte necesită o logistică uriaşă, fiind nevoie de zile întregi pentru pregătirea stadionului.

Scandal uriaş în 2022! „Finala” pentru titlu, mutată la Buzău

Perioada în care Arena Naţională va fi deschisă concertelor coincide cu finalul de sezon din SuperLiga. Iar acest scandal este unul cu repetiţie, o dată la câţiva ani. Ultima dată, în 2022, a izbucnit o imensă controversă în condiţiile în care Arena Naţională trebuia să găzduiască „finala” campionatului între FCSB şi CFR Cluj.

Dar cel mai mare stadion al ţării a fost blocat de Saga Festival, astfel că ceea ce trebuia să fie meciul decisiv pentru titlu a fost mutat la Buzău. În cele din urmă, confruntarea n-a mai avut nicio miză. FCSB a remizat surprinzător în penultima etapă cu Voluntari şi CFR Cluj a reuşit să câştige matematic titlul înaintea meciului direct.

FCSB, Dinamo şi Rapid, afectate de concertele din luna mai!

De această dată, trei echipe aflate în lupta pentru titlu sunt afectate de această decizie. FCSB, Dinamo şi Rapid sunt în lupta pentru campionat, dar niciuna dintre ele nu va putea juca pe cel mai mare stadion al ţării.

Din fericire, toate cele trei formaţii au alternative. FCSB a jucat pe stadionul din Ghencea în startul sezonului, iar Dinamo şi Rapid au „Arcul de Triumf” şi stadionul „Giuleşti” pentru a disputa meciurile, dar capacitatea ultimelor două arene este de doar 7000, respectiv 13.000 de locuri.

Gigi Becali: „Vin unii străini și îi acceptă imediat și eu nu pot să construiesc biserică de lemn pe terenul meu”

Gigi Becali a reacţionat pentru FANATIK după ce a aflat că FCSB va fi nevoită să se mute din nou de pe Arena Naţională. Patronul FCSB speră ca legea iniţiată de el şi care stipulează ca stadioanele să fie folosite doar pentru activităţi sportive să treacă până atunci:

„Asta e România, dar poate până atunci trece legea mea. Stadioanele sunt făcute pentru fotbal, nu pentru alte activități. Nu mă mai deranjează nimic. Ce să mai zic?

În România se poate orice. Vin unii străini și îi acceptă imediat și eu . Domnul să vă ajute!”, a declarat Gigi Becali pentru FANATIK.

Andrei Nicolescu: „Normal că ne afectează. Noi doream să jucăm pe Arena Națională”

Preşedintele celor de la Dinamo, Andrei Nicolescu, s-a declarat surprins de această veste, spunând că planul B al celor de la Dinamo în acest caz este „Arcul de Triumf”, chiar dacă e un stadion care are o capacitate limitată:

„Nu știam de acest aspect. E informație proaspătă. Normal că ne afectează. . Acum nu știu ce se va întâmpla. Varianta de rezervă, evident, este Arcul de Triumf.

Dar mai multe nu pot să vă spun, pentru că efectiv acum am aflat și eu de la dumneavoastră. O să analizăm şi noi situaţia”, a spus Andrei Nicolescu pentru FANATIK.

Lovitură pe plan financiar pentru patroni! Gigi Becali a încasat 700.000 de euro doar din meciul de play-off cu U Craiova

Luna mai este decisivă în SuperLiga pentru că se vor juca ultimele patru etape de play-off. Pe 2-3 mai e programată etapa a 7-a din play-off, pe 9-10 mai etapa a 8-a, apoi pe 16-17 mai etapa a 9-a şi, în final, pe 23-24 mai, ultima etapă din sezonul 2025-2026 al SuperLigii.

„Închiderea” Arenei Naţionale pentru fotbal din luna mai reprezintă şi o lovitură primită pe plan financiar de patronii granzilor FCSB, Dinamo şi Rapid. Câştigurile din bilete de pe Arc, Giuleşti sau chiar Ghencea, sunt incomparabil mai mici decât de pe Arena Naţională, în condiţiile în care nu există o diferenţă foarte mare a chiriilor între aceste arene.

În finalul sezonului trecut, FCSB a vândut toate biletele de pe Arena Naţională la meciul cu Universitatea Craiova, din penultima etapă, când au prezentat titlul suporterilor. Doar din încasările din bilete de la acel meci, Gigi Becali a obţinut 700.000 de euro.