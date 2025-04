Gigi Becali și Andrei Nicolescu, dialog în direct pe tema transferurilor pe axa FCSB – Dinamo: „Face asta înaintea meciului direct / Asta e tactică de găinar”

Se încing spiritele în acest final de sezon de Superligă. FCSB e din ce în ce mai aproape de un nou titlu, iar Gigi Becali creionează deja strategia de transferuri pentru perioada de mercato. Andrei Nicolescu, oficialul „câinilor roșii”, s-a declarat deranjat de felul în care latifundiarul din Pipera vorbește public despre jucătorii săi chiar înainte de meciul direct.

Andrei Nicolescu, acuze pentru Gigi Becali. Ce a declarat oficialul de la Dinamo înainte de derby-ul cu FCSB

o, iar spiritele încep să se încingă. Andrei Nicolescu a intrat în direct și a precizat că felul în care Gigi Becali vorbește despre fotbaliști de la Dinamo chiar înaintea partidei de pe Arena Națională nu este unul corect și moral.

„Ce pot eu să-i răspund domnului Becali? Are această tactică, nu o aplică doar cu Dinamo. A lansat fumigena. Credeam că v-ați învățat și l-ați învățat pe domnul Becali.

Nu vreau să comentez. Face parte din strategia oricărui club. FCSB face asta înaintea meciului direct. E strict strategia lor și nu vreau să o comentez”, a declarat Andrei Nicolescu la

Gigi Becali: „ Eu niciodată nu am aplicat în viața mea o tactică nebărbătească”

Patronul celor de la FCSB a venit imediat cu un răspuns. El nu a negat faptul că este interesat de situația vedetei celor de la Dinamo, Dennis Politic, însă a precizat faptul că Homawoo nu ar fi pe lista sa de transferuri.

„Vreau să vă transmit ceva! Eu nu am spus că-l vreau pe Homawoo. Vă spun acum că nu-l vreau. Nu știu cine a relatat asta. Eu, când am fost întrebat, am zis că îl vreau pe Politic, că știe toată lumea. Eu am zis că mai vreau un fundaș central, dar nu este Homawoo. Dar nu-l spun, că după e tactică. Zice domnul Nicolescu că este tactică.

Am fost contactat înainte și am spus ce am gândit, dar asta nu a fost tactica mea. Eu niciodată nu am aplicat în viața mea o tactică nebărbătească. Asta e tactică de găinar, să declari că vrei un jucător înainte de meciul direct. S-a întâmplat așa, dar nu e tactica mea.

Domnule Nicolescu, te cunosc, știu ce fel de om ești. Ești un om de calitate. Mereu te-am respectat și mi-ai arătat același respect. Să nu credeți că fac așa ceva. Dacă eu sunt sunat și mă întreabă oamenii dacă vreau jucători de la Dinamo, le zic că da, pe Politic. Dacă îl vreau, ce să fac?”, a declarat Gigi Becali pentru aceeași sursă.