Gigi Becali și Cristi Borcea, dezvăluiri uluitoare: „Nețoiu voia să desființeze Steaua!” / „Făceam indirecte peste tot”. Exclusiv

Dialog savuros în direct între Gigi Becali și Cristi Borcea. Cum voia fostul dinamovist să scape de Steaua și cum a salvat-o latifundiarul din Pipera.
Mihai Dragomir
10.08.2025 | 16:49
Gigi Becali si Cristi Borcea dezvaluiri uluitoare Netoiu voia sa desfiinteze Steaua Faceam indirecte peste tot Exclusiv
Cum voia Cristi Borcea să scape de Steaua și cum a fost salvată de nașul Gigi Becali. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Gigi Becali și Cristi Borcea au făcut dezvăluiri uluitoare în direct despre situația Stelei în momentul în care latifundiarul din Pipera a preluat-o. Ce i-a spus patronul „roș-albaștrilor” finului său, cel care a forțat retrogradarea rivalei.

Gigi Becali și Cristi Borcea, savuroși în direct pe subiectul „Steaua”

Legătura dintre Gigi Becali și Cristi Borcea este una de lungă durată, cei doi fiind mari rivali în fotbalul românesc de după anii 2000. După ce au avut un dialog-șoc în direct la FANATIK SUPERLIGA, și-au amintit ulterior despre situația Stelei în momentul în care a fost preluată de latifundiarul din Pipera.

Mai exact, fostul patron al „câinilor” a spus că făcea tot posibilul ca rivala din Capitală să retrogradeze, însă salvarea acesteia a venit chiar de la nașul Gigi Becali.

Cristi Borcea: „Nu ne-a bătut niciodată în 7 ani. Dacă nu venea nașul, era un divizia B Steaua. Mă pusesem pe ei rău! Lucram la indirecte, la alea, la tot. Dacă nu venea atunci, cu banii să salveze…”.

Gigi Becali: „Păi era desființată pentru că o desființa Nețoiu, că Nețoiu avea nevoie să rămână Rocarul. Știi care-i treaba, băi, finule, să-ți spun un lucru. Că eu atunci nu mă prea pricepeam.

Mare aport l-a avut Pițurcă, că Pițurcă era puternic. Se certa cu toți, se bătea cu toți, înțelegi? Pițurcă e oltean bengos și avea mare aport, că eu nu mă pricepeam. El a scos echipa de pe teren la Rocar, cu Zotta”.

„Am rupt scaunele alea de la tribuna oficială când primeam goluri de la Steaua!” / „Numai eu am rămas, restul distruși!”

Cristi Borcea: „Dacă nu o scotea, lua bătaie atunci și acolo era finalul!”.

Gigi Becali: „Nu se desființa, că o lua iar de la divizia C, probabil, nu știu, de la diviza a 4-a, a 5-a, o lua tot așa!”.

Cristi Borcea:Am avut multe momente când am rupt scaunele alea de la tribuna oficială când dădeau golurile… Ce putem să facem. Au fost momente frumoase și erau mulți, îți dai seama că trăirile astea le aveam cele mai mari cu Steaua. Dar gândește-te, era Iancu, era Porumboiu, era Nicolae de la Astra, era Copos. Era Marian Iancu, mulți!”.

Gigi Becali: „Numai eu am rămas, toți, distruși!”.

Gigi Becali și Cristi Borcea, dezvăluiri uluitoare despre Steaua

