Gigi Becali și Dinamo fac cel mai tare transfer din istoria SuperLigii: „Dau 5 jucători pentru Politic”. Ianis Stoica, implicat și el în tranzacție

G de la Dinamo. După ce negocierile dintre cele două părți se împotmoliseră, patronul celor de la FCSB a venit cu o ofertă incredibilă: 5 jucători pentru fotbalistul „câinilor”.

Gigi Becali, obsedat de transferul lui Dennis Politic la FCSB

Gigi Becali a promis că , iar patronul roș-albaștrilor este dispus să dea totul pentru a-l transfera pe Dennis Politic de la rivala Dinamo.

Concret, finanțatorul campioanei din SuperLiga României vrea să mai includă câțiva jucători în afacere, pentru a reuși să-i convingă pe cei de la Hermannstadt să-l dea pe Ianis Stoica la Dinamo.

În afacerea finală ar fi vorba inclusiv despre Malcom Edjouma și Jordan Gele, fotbalist despre care Gigi Becali a declarat în direct la FANATIK SUPERLIGA că n .

„Îi dau la schimb ca să-l iau pe Politic pe Musi, pe Ianis Stoica, Edjouma și Gele. Dau 4 pentru Politic. Da, Ianis Stoica. Nu e al FCSB-ului. Dar îl cumpăr și îl dau apoi. Nu am clauză, dar mă înțeleg cu patronii de acolo.

Cei de la Sibiu zic să dau și la schimb. Îl dau pe Nana Antwi (n.r. – fundașul dreapta care a fost împrumutat la Sibiu de la FCSB în sezonul 2024-2025). Dau 5 jucători la schimb. Le-am propus. Nana, Gele, Edjouma și să le dau jumătate din salarii lui Gele și Edjouma și să-l iau pe Ianis Stoica.

Apoi îi dau pe Ianis și Musi la Dinamo și îl iau pe Politic. Politic e pariul meu. Mie nu îmi plac lucrurile simple, îmi plac lucrurile complicate. Poate sunt complicate de făcut, dar ele sunt simplu. Când ești matematician, e simplu”.

Gigi Becali: „Nicolescu crede mult în Musi și Ianis Stoica”

„De un sfert de oră a apărut treaba asta. Nicolescu crede mult în Musi și Ianis Stoica. Kopic crede mult în Musi. La mine nu suportă amânare. Am vorbit cu Băcilă și Rotar de la Sibiu. Am vorbit cu Rotar, apoi cu Băcilă. Ei nu l-au plătit încă pe Ianis (n.r. – luat de Hermannstadt de la FCSB în 2024). Nu trebuie să mai dea ei bani acum, dau eu 500.000 plus jucători.

Găsești mai greu jucători valoroși. Noi avem nevoie în partea stângă. Vreau să am două echipe. În stânga să nu ai de ales decât între George Popescu și Politic. Sau între Politic și Cisotti. În centru să nu ai de ales decât Tănase și Olaru, că e tot aia cu oricare în teren”, a declarat Gigi Becali la .