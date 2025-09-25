Gigi Becali și Emil Grădinescu s-au confruntat în direct după Go Ahead Eagles – FCSB: „Băi, am adus sute de milioane de euro în România, nu e normal / Și la spital comandați?”

Patronul campioanei României s-a referit la și a ținut să transmită că nu crede că o astfel de atitudine este normală, explicând bineînțeles și de ce are această părere.

Un nou episod al conflictului dintre Gigi Becali și Emil Grădinescu, după Go Ahead Eagles – FCSB 0-1

În schimb, cunoscutul comentator sportiv i-a adus aminte omului de afaceri de un episod cu el în prim-plan din urmă cu mai mulți ani și, de asemenea, l-a întrebat și de ce nu consideră firesc să ia decizii și la clinica medicală pe care o deține de ceva timp.

„Am adus sute de milioane în România, nu există decât FCSB în Europa la momentul ăsta. Că am nenorocit, stai, bă, că nu e chiar așa, nu am nenorocit. (n.r. Emil Grădinescu: Există un clip video cu dumneavoastră mai vechi în care spuneți că echipa trebuie să fie a suporterilor) Așa zic și acum, numai că dacă o las eu se întâmplă ca la Rapid și Dinamo. Singura care a rămas a rămas că a avut stăpân. Așa m-a învățat tata, banii mei, fac ce vreau pe ei.

„Și la spitalul dumneavoastră comandați?” / „Acolo e altceva, Mourinho are studii?”

(n.r. Întrebat de Emil Grădinescu dacă intervine și la clinica medicală pe care o deține) Acolo e altceva, e o meserie unde trebuie studii. Aici, ce, a avut Mourinho studii? La fotbal oricine poate să cunoască. Eu fac ce vreau cu banii mei, deci eu nu dau bani la fotbal dacă hotărăște altcineva. Dacă am miliarde, ca în Anglia sau PSG, cumpăr cei mai buni jucători din lume și fă ce vrei tu. Dar aici nu poți, trebuie să te cârpești.

Anul trecut am luat campionatul cu 4 etape înainte. Cum să distrugă Becali? Afacerile le-am lăsat pe toate, și la construcții, nu mă interesează. Am făcut 10 blocuri, am câștigat 30-40 de milioane, și dacă erau 20, 10, 5, tot era bine. Dar la fotbal nu e așa, că mă curăț ca Borcea, Copos, Porumboiu, Iancu, Badea și toți oamenii de fotbal.

Dacă garantează Samuilă și cu Grădinescu, uite, bă, 3 milioane, dacă câștig, câștig, dacă nu, nu. E ușor să vorbiți de acolo. La fotbal poți să pierzi averi, eu nu vreau. Altceva e să spui părerea și accept la toată lumea și altceva e să jignești, cum a făcut domnul Grădinescu, nu e normal, am și eu o vârstă”, la