Gigi Becali și FCSB, în play-out! „Vina mea e că am cheltuit două milioane cu Politic și Alibec. Ai mei s-au ghiftuit de bani!”. Câți jucători aduce. Exclusiv

FCSB va fi nevoită să joace în play-out în a doua parte a sezonului SuperLigii. Este o adevărată premieră pentru echipa finanțată de Gigi Becali de la introducerea acestui sistem în fotbalul din România. La o zi după meciul cu UTA (4-2), Gigi Becali a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și a făcut o analiză complexă.

Gigi Becali și FCSB, în play-out! Patronul campioanei știe unde s-a făcut diferența

FCSB este matematic în play-out, cu o etapă înainte de finalul sezonului regular. Deși a învins-o pe UTA la Arad, scor 4-2, roș-albaștrii nu mai au șanse matematice să prindă Top 6. Gigi Becali spune că acest moment nu reprezintă, totuși, un dezastru pentru FCSB.

„Ce moment zero? Nu este un moment zero. Un moment zero este când se alege praful și când nu mai este nimic de făcut. Nu s-a ales niciun praf. Dacă stăm să ne gândim nu e un an chiar așa de rău pentru că am încasat milioane. Eu vorbesc din punctul de vedere al banilor. Voi și suporterii vorbiți din punct de vedere al performanțelor sportive și pe bună dreptate.

Numai că eu vorbesc din punct de vedere al banilor. E adevărat că e rușinos, dar moment zero e când nu mai poți să mergi mai departe așa. Eu merg mai departe așa, am echipă. Tu ai văzut echipa când a intrat pe teren cu UTA. Dacă intri așa, spulberi tot! Jucătorii se obișnuiseră, s-au ghiftuit de bani. ‘Lasă, bă, că luăm 100.000, 200.000, 300.000 de euro din cupele europene’.

Oamenii s-au învățat cu mulți bani și nu le mai ardea să joace în campionat. D-aia te-a bătut Metaloglobus. Ai văzut când s-au văzut cu cuțitul la os? Au spulberat pe Metaloglobus, pe UTA. Nu au intrat motivați pe teren, asta s-a întâmplat, plus că au fost multe accidentări”, a declarat Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali dă vina și pe ghinion, după ce FCSB a ratat calificarea în play-off

Deși a avut un parcurs european notabil, FCSB nu a avut parte de rezultatele așteptate în SuperLiga. Gigi Becali, patronul FCSB, celor din staff-ul tehnic.

„Ngezana și Dawa, care ei au fost turnurile de control, au fost accidentați. Mihai Popescu, iar accidentat. Spun motivele care au fost. Lui Șut nu îi mai ardea să joace, că vrea să plece și l-am lăsat să plece. Nu am mai avut mijlocul terenului, deloc. Și-atunci asta s-a întâmplat. Au fost și ghinioane. Cu Argeș am avut trei ocazii, a avut Bîrligea singur cu portarul, au dat ei gol după.

Cu Metaloglobus, la fel. Cu Rapid am avut 2-0, tot așa. Pe urmă, cu CFR Cluj am deschis scorul, am avut bară, trebuia să fie 6-0, ne-au dat ei 4-1. Trebuie să ținem cont de detaliile astea. Deci nu suntem la moment zero. Avem o echipă care trebuie întărită”, a mai spus Gigi Becali.

Gigi Becali și-a explicat discursul la adresa lui MM Stoica

Gigi Becali a dezvăluit că nu dă vina pe Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, pentru rezultatele sub așteptări ale roș-albaștrilor din acest sezon de SuperLiga. Totodată, Gigi Becali a fost dezamăgit de cum a arătat zona mediană a campioanei României în actuala stagiune.

„Eu am văzut un lucru, nu că vreau să dau vina pe MM, că e al meu, ci doar spun ce s-a întâmplat. Eu am tras un semnal de alarmă. ‘Băi, nu avem mijlocul terenului’. Și aseară dacă stai să te gândești. Au scăpat ăia au dat gol, pe urmă era să dea și gol pentru 2-1. Nu are voie să se întâmple așa ceva! Înseamnă că mijlocul terenului e slab. Atunci eu am tras un semnal de alarmă și i-am zis lui MM: ‘Vreau doi mijlocași’.

L-am luat pe Joao Paulo, dar mai luăm încă unul. L-a adus pe Ofri Arad. Eu am tras semnalul de alarmă și el, MM, l-a adus, dar de unde să știe el că ăla nu are egalizare la mușchi, că nu știu ce, că nu știu cum. Până a intrat ăla în joc s-a întâmplat ce s-a întâmplat. S-a dus puiul cu ața.

MM are și el o vârstă, acolo trebuie băieți tineri care să stea să cerceteze toată ziua. Nu-l critic pe MM, doar spun cum s-a întâmplat, repet. ‘Bă, Mihai, am luat un milion pe Șut, dau 1,5 milioane de euro pe un mijlocaș bun’. Îmi zicea că costă bani. ‘Da, mă, dau, 1,5 milioane de euro, dau, nu e problemă pentru un mijlocaș’. El a întârziat și noi am jucat ba cu Baba, ba cu ăla, și nu merge așa. E o treaptă la care deja trebuie să mă gândesc”, a mai spus Gigi Becali.

Gigi Becali a anunțat câte transferuri face la FCSB, după ratarea play-off-ului

, după parcursul modest din campionat. Omul de afaceri are în plan să aducă la echipă nu mai puțin de 5-6 jucători. Patronul roș-albaștrilor nu este mulțumit de soluțiile pe care le are în acest moment pentru a înlocui titularii.

„Acest moment e o cotitură, nu e un moment zero. De ce o cotitură? La ora asta, am nevoie de fundaș dreapta, fundaș stânga, mijlocaș central, extremă stânga, extremă dreaptă. De ce? David Miculescu nu mai joacă, spune-mi pe cine să bag? Cisotti e în stânga. Dacă Cisotti nu e apt, pe cine bag? Nu e soluție, l-am încercat pe Tavi Popescu nu mai e fotbalist. M-a costat Politic, 1,7 milioane de euro, nu este! Eu nu dau vina pe MM, vina este numai a mea. Eu i-am adus. Cea mai mare vină e a mea. Eu am cheltuit două milioane pe doi jucători care nu mai sunt acum: Alibec și Politic.

Eu nu am gândit-o prost. Alibec era la echipa națională când l-am luat și l-am luat pe Politic, căpitanul lui Dinamo. De unde să știu eu ce se întâmplă cu ei? Am văzut că Politic nici la Sibiu nu joacă sau Alibec. De unde să știu eu de Alibec, la Farul a fost bombă, a fost la națională, de unde să știu că pierde toate mingile. A fost zero, eu de unde să știu. Ăștia doi m-au costat două milioane de euro.

Nu mai zic ce a fost, zic ce am greșit eu. Nu mai stăm să ne gândim ce puteam să facem, ci ce am făcut prost. Ce am făcut eu prost, ce a făcut MM prost și s-a întâmplat. Trebuie să vedem ce jucători luăm, trebuie și fundaș central. Vedem dacă revine Mihai Popescu, dar trebuie și fundaș central. Vedem cum vor fi și ceilalți, Dawa și Ngezana. Trebuie sânge proaspăt, pentru că atunci când îi bagi să joace pe jucători să aibă poftă de fotbal și de bani. Oamenii când au ajuns cu cuțitul la jos, au spulberat”, au fost cuvintele lui Gigi Becali.