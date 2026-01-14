Sport

Gigi Becali și FCSB se ceartă cu ungurii după transferul lui Andre Duarte: „Mergem la FIFA”

Gigi Becali a anunțat că încă nu s-au rezolvat problemele cu transferul lui Andre Duarte, fundașul central luat liber de contract după ce acesta a plecat din Ungaria, de la Ujpest.
Mihai Alecu
14.01.2026 | 09:35
Gigi Becali si FCSB se cearta cu ungurii dupa transferul lui Andre Duarte Mergem la FIFA
ULTIMA ORĂ
Transferul lui Andre Duarte ar putea să-l facă pe Becali să meargă la FIFA
ADVERTISEMENT

Fundașul central a avut o despărțire controversată de clubul maghiar, care acum nu vrea să-i elibereze cartea verde, iar fără aceasta nu poate juca pentru campioana României.

Gigi Becali e gata să meargă la FIFA! Transferul lui Andre Duarte le dă bătăi de cap celor de la FCSB

Gigi Becali spune însă că echipa sa este pregătită să facă toate demersurile pentru a merge la FIFA, iar forul continental va rezolva problema cu cartea verde, asta dacă cei de la Ujpest vor refuza în continuare să elibereze documentul lui Andre Duarte în timp util.

ADVERTISEMENT

„Sper să ne dea cartea verde pentru Duarte, trebuie să ne-o dea ungurii, așteptăm. Dacă nu ne-o dau ungurii cu 72 de ore înainte de meci, mergem la FIFA și ne-o dă FIFA. Ei trebuie să o dea, conform regulamentului. Sper să o dea”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

FCSB are primul meci în 2026 contra celor de la FC Argeș

FCSB urmează să aibă primul meci oficial din 2026 din SuperLiga în deplasare, contra celor de la FC Argeș, confruntare ce se va disputa la Mioveni. Partida este programată să se dispute vineri, 16 ianuarie, iar important este de menționat că ambele formații se luptă pentru un loc de play-off, astfel că încărcătura meciului va fi una suplimentară.

ADVERTISEMENT
Trump le cere iranienilor să continue protestele și să preia controlul instituțiilor: „Ucigașii...
Digi24.ro
Trump le cere iranienilor să continue protestele și să preia controlul instituțiilor: „Ucigașii vor plăti. Ajutorul e pe drum”

În tur, pe Arena Națională, cei de la FC Argeș au avut o evoluție foarte bună și s-au impus, 2-0, după golurile marcate de Bettaieb și un autogol semnat de Mihai Popescu, cel care este însă accidentat și se află în perioada de recuperare, astfel că nu va putea să fie pe teren pentru a-și lua revanșa.

ADVERTISEMENT
E gata! Gigi Becali a luat decizia în privința jucătorului care a renunțat...
Digisport.ro
E gata! Gigi Becali a luat decizia în privința jucătorului care a renunțat la ortodoxie

Cum ar putea arăta FCSB la meciul cu FC Argeș, dacă problema se va rezolva între timp. Anunțul lui Gigi Becali înainte de primul meci din 2026 în SuperLiga

Gigi Becali a vorbit exclusiv la FANATIK SUPERLIGA despre planurile pe care le are cu privire la primul 11 pregătit pentru duelul cu FC Argeș. Andre Duarte ar putea debuta, dacă totul va fi în regulă la acel moment din punct de vedere birocratic, iar acesta ar urma să facă cuplu cu unul dintre jucătorii care au dezamăgit în finalul lui 2025.

„Duarte este un jucător excepțional. Este și un om înțelept. Aveam nevoie de el. Nu aveam un fotbalist care să construiască așa ca fundaș central. Are 1,94. Dă cu capul ca Szukala și driblează cum o făcea Chiricheș. Driblează ca Gică Popescu. O să vedem cine joacă, cum îmi place mie, la mijloc. Chiricheș stă foarte bine în teren, dar nu știu dacă mai are iuțeala pe care o vreau eu. Să vedem dacă va juca Chiricheș sau Lixandru. Nu ai ce să mai aduci. Nu găsești. Jucătorii buni sunt scumpi.

ADVERTISEMENT

O să joace, cred, Dawa cu Duarte. (N.r. Graovac este suspendat pentru meciul cu FC Argeș). Stânga-dreapta o să aleagă antrenorii. Lixandru, Olaru, Tănase la mijloc. Toma, Bîrligea și Cisotti în față. O să facem 5 schimbări, 100%. Avem meci important în Europa League. Poate să joace și Lixandru în apărare. Să vedem dacă are viteză de joc Dawa. Poate să joace și Chiricheș. Eu nu vreau să îl bag în spate. O să îl țin la mijloc”, a spus Gigi Becali.

Echipa de start anunțată de Gigi Becali în FANATIK pentru meciul cu FC Argeș:

  • FCSB: Târnovanu- Crețu, Dawa (Lixandru), Duarte, Panea- Lixandru (Chiricheș), Olaru, Tănase- Cisotti, Bîrligea, Toma.
Ce impozit uriaș plătește Gigi Becali la stat în fiecare lună. FCSB îl...
Fanatik
Ce impozit uriaș plătește Gigi Becali la stat în fiecare lună. FCSB îl costă o adevărată avere. Exclusiv
David Popovici a dezvăluit cel mai complicat moment din cariera sa: ”Teama m-a...
Fanatik
David Popovici a dezvăluit cel mai complicat moment din cariera sa: ”Teama m-a făcut să vreau să mă retrag”
România a bătut deja Turcia, înaintea marelui meci pentru Cupa Mondială!
Fanatik
România a bătut deja Turcia, înaintea marelui meci pentru Cupa Mondială!
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Un jucător de la FCSB și-a făcut credit ca să își cumpere McLaren!...
iamsport.ro
Un jucător de la FCSB și-a făcut credit ca să își cumpere McLaren! Cât a putut să îl coste: 'Sunt banii lui'
Nu doar Cătălin Măruță și-a anunțat plecarea! Și ea pleacă după mai bine...
viva.ro
Nu doar Cătălin Măruță și-a anunțat plecarea! Și ea pleacă după mai bine de 8 ani la postul TV. Demisia la care nimeni nu se aștepta. S-a aflat și adevăratul motiv
REPORTAJ. Poveste din lumea celor care îngheață. Gândul lui Fane Nebunu’, om al...
Jurnalul.ro
REPORTAJ. Poveste din lumea celor care îngheață. Gândul lui Fane Nebunu’, om al străzii, la minus 12 grade: bugetarii or să ajungă ca mine
„Am fost păcăliți”: O fostă profesoară rusă recrutează tineri din țări sărace să...
adevarul.ro
„Am fost păcăliți”: O fostă profesoară rusă recrutează tineri din țări sărace să moară pe frontul din Ucraina. „Cadavre peste tot, unii și-au pierdut mințile”
„Făceam orgii... Erau plăcerile mele”. Ce se întâmpla, de fapt, la petrecerile-secrete organizate...
unica.ro
„Făceam orgii... Erau plăcerile mele”. Ce se întâmpla, de fapt, la petrecerile-secrete organizate de Mario Iorgulescu, la Snagov, și cine erau participanții. „Am făcut un calcul... am fost cu peste 600 de femei”. Detalii scandaloase
Ţara de la
Observatornews.ro
Ţara de la "marginea Europei" pe care SUA spun să o ocoleşti, dar care atrage tot mai mulţi turişti
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă acum o avere...
as.ro
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă acum o avere de un milion de euro. Cum a fost posibil
Cine sunt și ce venituri au președinții Curților de Apel care au sărit...
Libertatea.ro
Cine sunt și ce venituri au președinții Curților de Apel care au sărit în ajutorul Liei Savonea. Soț scăpat de pușcărie, afaceri cu Grindeanu, rude angajate în sistem
Balaurul” Mercosur și fermierul „Făt-Frumos din lacrimă”
informat.ro
Balaurul” Mercosur și fermierul „Făt-Frumos din lacrimă”
DOCUMENTUL austerităţii. Guvernul taie salariile, urmează concedieri masive, concursuri pe post şi indicatori...
RTV.NET
DOCUMENTUL austerităţii. Guvernul taie salariile, urmează concedieri masive, concursuri pe post şi indicatori de performanţă. Apare „lista ruşinii” şi se dublează alte impozite
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!