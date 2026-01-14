Gigi Becali și FCSB se ceartă cu ungurii după transferul lui Andre Duarte: „Mergem la FIFA”

ADVERTISEMENT

Fundașul central a avut o despărțire controversată de clubul maghiar, care acum nu vrea să-i elibereze cartea verde, iar fără aceasta nu poate juca pentru campioana României.

Gigi Becali e gata să meargă la FIFA! Transferul lui Andre Duarte le dă bătăi de cap celor de la FCSB

Gigi Becali spune însă că echipa sa este pregătită să facă toate demersurile pentru a merge la FIFA, iar forul continental va rezolva problema cu cartea verde, asta dacă cei de la Ujpest vor refuza în continuare să elibereze documentul lui în timp util.

„Sper să ne dea cartea verde pentru Duarte, trebuie să ne-o dea ungurii, așteptăm. Dacă nu ne-o dau ungurii cu 72 de ore înainte de meci, mergem la FIFA și ne-o dă FIFA. Ei trebuie să o dea, conform regulamentului. Sper să o dea”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

FCSB are primul meci în 2026 contra celor de la FC Argeș

FCSB urmează să aibă primul meci oficial din 2026 din SuperLiga în deplasare, contra celor de la FC Argeș, confruntare ce se va disputa la Mioveni. Partida este programată să se dispute vineri, 16 ianuarie, iar important este de menționat că ambele formații se luptă pentru un loc de play-off, astfel că încărcătura meciului va fi una suplimentară.

În tur, pe Arena Națională, cei de la FC Argeș au avut o evoluție foarte bună și s-au impus, 2-0, după golurile marcate de Bettaieb și un autogol semnat de Mihai Popescu, cel care este însă accidentat și se află în perioada de recuperare, astfel că nu va putea să fie pe teren pentru a-și lua revanșa.

Cum ar putea arăta FCSB la meciul cu FC Argeș, dacă problema se va rezolva între timp. Anunțul lui Gigi Becali înainte de primul meci din 2026 în SuperLiga

Gigi Becali a vorbit exclusiv la FANATIK SUPERLIGA despre planurile pe care le are cu privire la . Andre Duarte ar putea debuta, dacă totul va fi în regulă la acel moment din punct de vedere birocratic, iar acesta ar urma să facă cuplu cu unul dintre jucătorii care au dezamăgit în finalul lui 2025.

„Duarte este un jucător excepțional. Este și un om înțelept. Aveam nevoie de el. Nu aveam un fotbalist care să construiască așa ca fundaș central. Are 1,94. Dă cu capul ca Szukala și driblează cum o făcea Chiricheș. Driblează ca Gică Popescu. O să vedem cine joacă, cum îmi place mie, la mijloc. Chiricheș stă foarte bine în teren, dar nu știu dacă mai are iuțeala pe care o vreau eu. Să vedem dacă va juca Chiricheș sau Lixandru. Nu ai ce să mai aduci. Nu găsești. Jucătorii buni sunt scumpi.

O să joace, cred, Dawa cu Duarte. (N.r. Graovac este suspendat pentru meciul cu FC Argeș). Stânga-dreapta o să aleagă antrenorii. Lixandru, Olaru, Tănase la mijloc. Toma, Bîrligea și Cisotti în față. O să facem 5 schimbări, 100%. Avem meci important în Europa League. Poate să joace și Lixandru în apărare. Să vedem dacă are viteză de joc Dawa. Poate să joace și Chiricheș. Eu nu vreau să îl bag în spate. O să îl țin la mijloc”, a spus Gigi Becali.

Echipa de start anunțată de Gigi Becali în FANATIK pentru meciul cu FC Argeș: