Gigi Becali și Florin Prunea, dialog incendiar în direct la TV! „Ce ai spus acum 3 zile despre Bîrligea?” / „Ai dovedit că ești numărul 1”

Gigi Becali a plătit peste două milioane de euro pentru a-l transfera pe Daniel Bîrligea de la CFR Cluj, iar mutarea a stârnit numeroase reacții de la mai mulți oameni de fotbal din România. Vârful a venit la campioana României alături de Mihai Popescu, fotbalist transferat de la Farul Constanța.

Gigi Becali și Florin Prunea, dialog la TV după ce Daniel Bîrligea a semnat cu FCSB

FCSB a rezolvat problema atacantului odată cu transferul lui Daniel Bîrligea de la CFR Cluj, iar fotbalistul în vârstă de 24 de ani a fost prezentat marți într-o , unde a fost prezent și Mihai Popescu, jucătorul adus de la Farul Constanța.

ADVERTISEMENT

Bîrligea a semnat un contract valabil pe cinci sezoane cu gruparea antrenată de Elias Charalambous, iar patronul FCSB-ului s-a contrat cu Florin Prunea în cadrul unei emisiuni la .

Concret, finanțatorul roș-albastrilor a fost nemulțumit de faptul că Prunea declarase acum câteva zile că Bîrligea nu va fi cedat în SuperLiga României, ci, cel mai probabil în străinătate.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali: „Nu mă așteptam la domnul Prunea să nu fie coerent. Luați emisiunea de acum 3 zile și vedeți ce a spus despre Bîrligea. Spunea că nu o să-l dea CFR, că nu sunt fraieri, că cutare, cutare”.

Florin Prunea: „Eu nu am crezut că CFR o să-l vândă în țară. Acum am venit și am spus că CFR a scăpat de două mari putere: Louis Munteanu va juca. Te felicit pentru transfer. Ai dovedit că ești numărul 1 în România”.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali: „Da, dar ai spus că e ceva imposibil”.

Florin Prunea: „Bravo, tu ai făcut posibil!”

Mihai Pintilii a fost aproape de a pleca de la FCSB

În vară, campioana României , cel care este în prezent antrenor secund în staff-ul lui Elias Charalambous. Gigi Becali a dezvăluit că acesta era nemulțumit de salariu și a transmis că i-a oferit un alt contract cu o mărire salarială așa cum a solicitat.

Mihai Pintilii și-a petrecut ultimii patru ani din cariera de fotbalist în tricoul celor de la FCSB, iar de mai bine de patru ani este unul dintre cei mai importanți membri ai staff-ului.

ADVERTISEMENT

„Nu știu ca Pintilii să fi vrut să plece în vară. Era nemulțumit, din ce-mi aduc aminte, și eu nu știam de când i-am făcut contractul lui Charalambous. MM mi-a spus că Pintilii e foarte supărat, că vrea să plece, că e desconsiderat.

Avea salariul 3.000 și i-am dat telefon și i-am zis să-mi spună. L-am întrebat cât a vrut și i-am dat cât a cerut. Pe cuvânt că nu mai știu cât i-am dat”, a declarat Gigi Becali la .