Gigi Becali și George Simion, întâlnire la Palat! Patronul FCSB dezvăluie: „Îi dădeam 500.000 de euro, cum am dat la PSD”

, unde , dar și despre politică. Patronul FCSB chiar s-a întâlnit la Palat cu liderul Alianței pentru Unirea Românilor.

Gigi Becali l-a invitat pe George Simion la Palat: „A vrut să-i cunoască pe părinții mei de la Mănăstirea Comanca”

Gigi Becali a explicat că președintele AUR e cel care a insistat pentru această vizită: „George Simion a vrut să-i cunoască pe părinții mei de la Mănăstirea Comanca. Se cunoștea cu unul dintre ei și i-a spus că e aici, așa că a zis că vrea să-i vadă”.

Patronul FCSB a dezvăluit că a vrut să susțină și campania electorală a unui candidat AUR la Primăria Sectorului 6, care l-a însoțit la palat pe Simion: „Și să vedem dacă-i dau o mână de ajutor lui Neamțu, că el candidează la europarlamentare. Dar nu mai cred că e timp. E campania deja începută și nu se poate”.

Becali a decis să doneze pentru fina Gabriela Firea, candidată la Primăria Capitalei din partea PSD, o sumă uriașă și a recunoscut că i-ar fi dat această sumă și pe fostului lider al grupului ultras UST, intrat ulterior în politică: „Dacă venea mai devreme, împrumutam partidul cu 500.000 de euro, așa cum am făcut-o și cu PSD, iar PSD dădea banii. Împrumutam și AUR și după aceea îi dădea înapoi”.

Gigi Becali vrea să îl susțină financiar pe Mihai Neamțu: „Să vedem dacă e legal”

Gigi Becali se gândește în continuare serios la acest subiect: „Să vedem o formulă, poate-l împrumut pe Neamțu și să finanțeze el campania. Dar să vedem dacă e legal. Eu am făcut pușcărie, așa că suflu și în iaurt.

Să vadă dacă e lege care să mă apere, să fiu apărat de un miliard de legi. Și fac și public, să vină procurorul sau milițianul să-mi spună că nu e bine. Eu anunț tot. Am făcut pușcărie degeaba. Ajunge cu mizeriile făcute!”.

Gestul patronului FCSB la nunta lui George Simion: „Vorbeam cu cineva că o să fie președinte”

Gigi Becali i-a trimis lui George Simion două tone de brânză pentru nunta sa, iar liderul AUR chiar a vrut să îl pună naș: „Eu am dat brânza care costă vreo 20.000 de euro. Omul face totul pe față, primește cadou de nuntă brânză, primește cadou de nuntă berbecuț, păi ăștia sunt invidioși pe dragoste.

Vorbeam cu cineva că o să fie președinte și ce am eu de președinte? N-am nevoie de nimic, dar i-am dat din dragoste, i-am dat aproape 20.000 de euro din dragoste. Și nu am nevoie de el și nici nu mă duc la nuntă și tot am dat.

A vrut să mă pună și naș și eu i-am zis, nu mai merg la nuntă. Tu trebuie să ai nași care să vină la nuntă, la masă. Eu la masă nu mai merg, eu de distracții fug, nu mai mă interesează”, a declarat patronul FCSB la .

George Simion susține însă CSA: „Steaua a murit când a luat-o Becali”

Gigi Becali nu ar fi însă încântat dacă ar auzi ce părere are George Simion despre conflictul dintre FCSB și CSA: „Steaua a murit când a luat-o Becali. În sufletul meu, Steaua e aceea a lui Duckadam și Lăcătuș. Pentru mine, Steaua nu mai există în nicio formă. De prin 2002-2003 n-am mai ținut cu niciun club, dar, în schimb, am descoperit în profunzime lumea aceasta a suporterilor, care înseamnă pasiune și atașament.

Aș fi vrut ca primul meu meci pe stadion să fie la Steaua, dar tata m-a dus la Rapid. De atunci m-au fascinat tribunele. Eram cu ochii pe ce se întâmplă prin peluze și mai întrebam ce înseamnă chestia aia cu «M… Lucescu!”, declara fostul ultras în decembrie 2020 pentru .