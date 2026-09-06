Gigi Becali și Gheorghe Mustață, dialog la miezul nopții după Dinamo – FCSB 2-1. Liderul Peluzei Nord a dezvăluit tot ce s-a discutat

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Mai exact cu Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord. Inițial, Gigi Becali anunța la Digi Sport că Marius Baciu se va retrage, sătul să fie bârfit de jucători. A revenit după 15 minute în direct și a anunțat că a discutat cu galeria și, din respect pentru ultrași, îi va mai da lui Baciu două șanse: mai exact meciurile cu Petrolul și Craiova.

Marius Baciu a fost „cruțat” după o discuție între Gigi Becali și liderul ultrașilor Gheorghe Mustață

, liderul Peluzei Nord. Mai mult, atât Gigi Becali, cât și Mustață, au anunțat că înlocuitorul lui Baciu urma să fie Ianis Zicu, informație despre care FANATIK a scris încă de acum 10 zile. Totul ar fi intrat în impas din cauza trecutului dinamovist al lui Zicu. Pe scurt, fanii îl preferă pe Baciu pentru că ar fi „stelist”, chiar dacă echipa nu are rezultate.

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„Gigi Becali m-a sunat imediat după meci. Nici nu ieșisem din peluză. M-a întrebat dacă vrem sau dacă acceptăm să-l pună pe Ianis Zicu. I-am spus că, dacă e să-l schimbe pe Baciu, să aducă un stelist și că nu-l vom susține pe Ianis Zicu. Nu are rost să vină băiatul și să fie înjurat. Atenție, Zicu mi-e prieten. Dacă vrei să pui alt antrenor, vrem să fie stelist.

I-am spus că Baciu merită susținere, credibilitate. Nu ar fi corect să-l schimbe și să fie criticat când nu avea echipă și acum, când îi face echipă, să-l schimbe. Nu e corect. M-a sunat după câteva minute și mi-a spus că, dacă noi îl susținem pe Baciu, Baciu rămâne. I-am spus că așa e corect. Că Baciu va avea la dispoziție trei săptămâni să facă să meargă echipa. Dacă nu poate, atunci, cu părere de rău…”, a declarat Mustață la

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Gigi Becali anunță că are un respect enorm pentru fani după ce au susținut echipa în play-out

Gigi Becali a mărturisit că îi ascultă pe fani după ce aceștia au stat alături de echipă în play-out. „(n.r. – E adevărat că l-ați contactat pe Ianis Zicu?) Da, da. (n.r. – Și galeria ce a zis?) Scandal mare! Nu pot să le fac așa ceva. Au făcut prea multe pentru echipa asta. Ei au fost lângă echipă în play-out. Eu n-aș fi stat”, a declarat Gigi Becali.

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și și-ar fi dat acordul să vină la FCSB. Ianis Zicu este momentan antrenor la Metaloglobus în liga secundă, formație fără prea mari pretenții sau aspirații. Cât despre faptul că Baciu ar fi „bârfit” de jucători în vestiar, cel mai probabil Gigi Becali s-a referit la un episod petrecut imediat după ce FCSB a fost eliminată de Auda din Conference League. Atunci, Baciu i-ar fi certat pe câțiva dintre jucători fără să-și asume umilința istorică.