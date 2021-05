Gigi Becali și Ion Crăciunescu, contre în direct la TV din cauza arbitrajului de la Botoșani – FCSB: ”Dacă vă făceați arbitru, râdeam cu lacrimi”

Finanțatorul Gigi Becali a intrat în contre în direct la TV cu Ion Crăciunescu din cauza arbitrajului de la meciul Botoșani – FCSB și consideră că cel de-al doilea penalty primit de formația sa a fost extrem de clar.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

”Roș-albaștrii” s-au impus în Moldova cu 3-1 și rămân aproape de liderul CFR Cluj. Echipa lui Toni Petrea are 43 de puncte, cu două mai puține decât campioana României.

Elevii lui Toni Petrea consideră că lupta la titlu nu este gata și cred că ultima etapă va decide campioana din Liga 1, atunci când aceștia vor avea un meci direct cu CFR Cluj.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ion Crăciunescu și Gigi Becali, replici dure după Botoșani – FCSB

În minutul 73 al întâlnirii Botoșani – FCSB, Olimpiu Moruțan a transformat un penalty acordat de arbitrul Adrian Cojocaru pentru un fault inexistent al lui Andrei Chindriș asupra lui Darius Olaru, dar Gigi Becali a comentat în stilul său caracteristic faza.

”Nu mă interesează suspiciunile de blat, fiecare poate spune ce vrea. Și chiar dacă ar vrea Botoșani să dea meciul, eu aș spune că vreau dreptate. Mi s-a propus acum vreo doi ani să mi se ofere un meci, am mai spus asta, dar am refuzat. Mie nu-mi trebuie campionat cu blaturi sau furăciuni. Domnul face, eu nu vreau să fur. Nu iau campionatul 20 de ani, dar eu tot nu fur!”, și-a început Becali discursul.

ADVERTISEMENT

”Eu nu am văzut fazele, dar dacă tot comentăm, noi trebuia să jucăm cu doi oameni în plus, pentru că trebuiau eliminați doi jucători de la Botoșani. La Crețu, poți să dai și poți să nu dai. Poți să interpretezi că Crețu vrea să alerge și Roman intră în el.

Eu așa cred, că poți să dai și poți să nu dai, dar tot zic că nu e penalty, zic că e simulare la Roman. El vrea să alerge, ridică piciorul de pe loc să alerge. Adversarul intră cu piciorul în piciorul lui Crețu, zic și eu părerea mea”, a declarat omul de afaceri la emisiunea Fotbal Club de la Digi Sport, după ce Ion Crăciunescu avusese o altă părere.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dialogul dintre cei doi s-a aprins

”La Chindriș, dacă îl călca pe călcâi, îl descălța, păi călcâiul e labă ca să o calci? Nu e labă ca să o calci! Pe mine nu mă interesează ce îndoieli are Olaru, a fost penalty clar. După ce i-ai pus piedică, degeaba te-ai mai îndreptat. Cum vine asta, la Roman, Crețu nu are voie să ridice, dar Chindriș are voie să îi pună piedică lui Olaru”, a mai spus Becali.

”Dacă vă făceați arbitru, râdeam cu lacrimi, bine că nu v-ați făcut arbitru”, i-a replicat Ion Crăciunescu, moment în care finanțatorul ”roș-albaștrilor” a sărit ca ars: ”Dacă nici ăla nu e penalty, dar voi sunteți deștepți, ce să spun”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dialogul dintre cei doi s-a aprins imediat. ”Nu ne mai dați saturi de fotbal”, i-a transmis Crăciunescu. ”De ce v-ați supărat domnul Crăciunescu?”, a replicat Becali. ”Lăsați Digi în pace, ce să aducă alți specialiști, aveți probleme multe la FCSB acolo, că nu știți nici pentru dumneavoastră că aveți proleme, lăsați-ne în pace”, a răspuns iritat fostul arbitru, dar ultimul cuvânt l-a avut tot Becali: ”Nu vă supărați, dacă v-am supărat îmi cer scuze. Dar mai consultați-vă, părerea mea e de 11 metri acolo, hai ceau!”