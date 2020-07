Gigi Becali și Ionel Dănciulescu au ignorat regulile anti-COVID-19! Patronul FCSB-ului s-a dus într-o zonă interzisă din stadion. Foto

Gigi Becali și Ionel Dănciulescu sunt prezenți pe „Arena Națională” pentru duelul dintre FCSB și Dinamo din returul semifinalelor Cupei României.

Totuși, cei doi au ignorat regulile anti-COVID-19 și au stat minute bune lângă fotbaliști și antrenori, în ciuda protocolului care interzice acest lucru.

Mai mult decât atât, cei doi au interacționat stând de vorbă înainte de fluierul de start al partidei.

Gigi Becali și Ionel Dănciulescu au ignorat regulile anti-COVID-19

Gigi Becali și Ionel Dănciulescu au fost protagoniștii unor momente controversate înaintea partidei dintre FCSB și Dinamo, după ce aceștia au ignorat mai multe reguli anti-COVID-19 prevăzute în protocoalele pentru desfășurarea meciurilor de la reluarea competițiilor fotbalistice.

Patronul FCSB-ului și oficialul „câinilor” au stat minute în șir de vorbă, ba chiar mai mult, Gigi Becali a stat într-o zonă interzisă a stadionului, unde nu au voie persoanele netestate de coronavirus, deși acesta a menționat de mai multe ori că s-a testat.

Cupa României, singurul obiectiv pentru FCSB

Dacă în campionat șansele la titlu s-au epuizat, pentru FCSB a rămas Cupa României ca obiectiv principal, unde sunt aproape calificați în finală, după victoria răsunătoare cu Dinamo din turul semifinalelor, 3-0.

Nu este o situație ideală pentru vicecampioana României, însă elevii lui Bogdan Vintilă trebuie să se agațe de orice șansă pentru a participa din sezonul următor în cupele europene, mai ales că de la reluarea campionatului trupa lui Bogdan Vintilă nu a obținut nicio victorie în campionat.

Între timp, Gigi Becali a anunțat pentru FANATIK că Bogdan Vintilă nu va mai rămâne antrenor la prima echipă, dezvăluond și numele înlocuitorului de pe banca tehnică a echipei:

„Am ajuns la o vârstă la care nu mai iau decizii așa, la cald, ci analizez foarte atent tot ce se întâmplă. Și sunt și părți bune. Echipa a jucat bine la Cluj, dar am avut ghinion și nu am marcat.

Apoi cu Mediașul am fost egalați la ultima fază, la Giurgiu am condus cu 2-0, cu Botoșani noi am deschis scorul. Deci în fiecare meci am fost în fața adversarului, apoi s-a întâmplat ceva. Poate dacă băteam la Cluj discutam altfel acum!”.

„Toni Petrea! Unul dintre secunzii lui Reghe! El cred că vine. Vintilă va decide dacă vrea să mai rămână sau nu”, a mai spus patronul FCSB-ului.