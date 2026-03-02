Gigi Becali și marele regret! „Stai cuminte, taci din gură! Nu mai ești leu acum!”. A explicat de ce nu mai dă declarații cu FCSB în play-out. Exclusiv

ADVERTISEMENT

FCSB va juca pentru prima dată în play-out și, pentru Din acest motiv, latifundiarul din Pipera nu vrea să mai dea declarații și a transmis că e momentul ca laurii să fie culeși de ceilalți patroni din SuperLiga.

Care e regretul lui Gigi Becali după ce FCSB a picat în play-out. De ce nu mai dă declarații

Gigi Becali e descumpănit după rezultatele din etapa a 29-a din sezonul regulat, care au consemnat faptul că FCSB va juca în play-out. Astfel, pentru prima dată în era Becali, roș-albaștrii nu vor termina campionatul mai sus de locul 7.

FCSB nu este însă ieșită defenitiv din cursa pentru cupele europene.

„Nu e frumos, e de bun simț. Dacă tu ești în play-out, fii bărbat, fii cu bun simț. Lasă să vorbească Șucu, Mihai Rotaru, așa e frumos. Unde vorbești tu? Tu vorbești, dar nu te uiți noaptea la meci, te uiți ziua. Așa e, nu e frumos. Mă apuc eu să vorbesc peste o săptămână ce am făcut cu Metaloglobus? Tu taci din gură, că nu mai ești leu, întărește-te. Unde ești tu leu? Nu ești niciun leu. Ești leu? Întărește-te și după vorbești.

Nu banii sunt problema, că eu am bani. Problema e coeficientul, pe care l-am crescut în doi ani și trebuie să îl mai cresc. Pentru că anul viitor să am coeficient, să fiu cap de serie în play-off Champions League. Asta mă interesează, coeficientul. Ăsta e puterea mea. Nu ai coeficient la fotbal, ieși după al doilea tur și la revedere. Nu vorbesc de Conference, vorbesc de Champions League. Să zicem că ia Craiova campionatul, al doilea tur, afară! Să zicem că îl ia Rapid, în turul 2, bang-țanc, afară! Vine un cap de serie, îi dă în cap, afară. Să zicem că ia Dinamo campionatul, turul 2, bang-țanc, afară!

Deci contează coeficientul. Aia mă doare pe mine și pe ăla trebuie să îl lucrez. Conference și coeficient crescut. Ăsta e țelul acum. Pe mine nu mă interesează banii. Singurul țel al meu e Liga Campionilor și pentru asta trebuie să ai coeficient. Eu îmi văd de treaba mea, dar nu are rost să vorbesc. Păi eu să vorbesc? Ăia de la Dinamo nu au ieșit niciodată. Nu îi cunosc. Să vorbească ei, să vorbească Dan Șucu. ‘Gigi, tu ești nebun? Lasă-ne în pace, ești la întuneric, la play-out. Taci din gură’”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Adrian Ilie e primul transfer de la FCSB

Gigi Becali a dezvăluit că nu se va uita la meciurile din play-off, dar se va ocupa de pe acum de transferuri.

„(n.r. – O să vă doară când vă uitați la play-off?) Păi ce mă uit eu la play-off? Mă interesează capra vecinului? Nu mă uit nici măcar 5 secunde. Să mă uit la ce? Eu în viața mea fac ce am interes, dacă nu am interes, ce mă interesează pe mine. Eu nu sunt iubitor mare de fotbal. Eu vreau bani. Se uită Adrian Ilie ca iubitor de fotbal, lumea care iubește fotbalul. Eu nu iubesc fotbalul, îl iubesc pe Hristos. Eu îl iubesc pe Hristos și mă duc la biserică. Decât să mă uit la un meci, mai bine fac la Psaltire.

(n.r. – V-a dat vreun patron mesaj?) Lasă, că le vine rândul. Îi paradesc de la sar fulgii. (n.r. – Când mai vorbim?) Când ai văzut că FCSB a eliminat pe U Cluj sau pe CFR Cluj și a intrat în Conference League, imediat, în secunda 1, să mă suni. De transferuri mă ocup de acum, dar nu le comentez eu. Vine Adrian că am vorbit cu el, gata e la mine. Vorbesc și cu Mirel azi. Mai vorbim cu cineva, 4-5 prieteni.

Cer ajutor. Uite, Adrian, bunul lui simț. ‘Nea Gigi, îți sar în ajutor!’ Ce vrei mai mult?”, a conchis patronul campioanei României.