Gigi Becali și Marius Lăcătuș, dialog incendiar în direct la TV: „O să vin cu contractul în emisiune” / „Nu am vrut să fiu hoț”

Gigi Becali și Marius Lăcătuș, la cuțite. Fostul mare fotbalist al Stelei l-a acuzat în direct pe omul de afaceri, iar patronul FCSB se apără. „Dacă nu plătești taxa, ești hoț”.
Alex Bodnariu
15.10.2025 | 22:36
Scandal în direct între Gigi Becali și Marius Lăcătuș

Gigi Becali și Marius Lăcătuș au avut un schimb de replici acid la TV. Patronul celor de la FCSB a intrat în direct și a dialogat cu fostul mare fotbalist român, chiar după ce a fost acuzat de Adrian Bumbescu că îi plătea „la negru” pe foștii mari fotbaliști ai roș-albaștrilor.

Gigi Becali, acuzat că nu l-a plătit pe Marius Lăcătuș. Cum s-a apărat omul de afaceri

Între Marius Lăcătuș și Gigi Becali exista deja de câțiva ani o relație destul de tensionată. Fostul mare fotbalist român a lucrat cu omul de afaceri, antrenând Steaua, actuala FCSB, însă a plecat cu scandal. Acuzat frontal de Adrian Bumbescu, Gigi Becali a dat detalii despre cum își plătea angajații. A urmat un dialog incendiar cu „Fiara”.

Gigi Becali: „(n.r. este adevărat ce zice Adrian Bumbescu, că i-ați plătit „la negru”?) Da, așa este! Aveau salariu mediu pe economie și eu le dădeam lor banii în mână. Păi, ce, lui Marius nu-i dădeam așa?”.

Marius Lăcătuș: „Ce-mi dădeai mie tot așa?”.

Gigi Becali: „Nu mai știu. Nu-ți dădeam banii în mână?”.

Marius Lăcătuș: „Eu semnam un ștat de plată”.

Gigi Becali: „Păi, semnai un ștat de plată pe 500 de euro, probabil”.

Marius Lăcătuș: „Nu, nu! În niciun caz pe 500 de euro”.

Gigi Becali: „Pe o mie!”.

Marius Lăcătuș: „Nu, nu, nu e adevărat”.

Gigi Becali: „Mă, Marius, o dăm pe față, e adevărat! Ce contează acum?”.

Marius Lăcătuș: Păi, eu dau pe față, nu-i nicio problemă. Tocmai asta e, că am fost un prost, dacă vrei să mergem până la capăt. Am fost un prost că am crezut în tine. Când m-am întors atunci la Steaua, ai zis că facem contractul, că găsim o variantă. Și după două luni am plecat fără bani, domnule Becali”.

Gigi Becali a recunoscut că l-a plătit la negru pe Lăcătuș. Cum a rezolvat situația

În plus, Becali mai spune că, odată ce a intrat la închisoare, a decis să intre cu totul în legalitate și a plătit la stat toate taxele pentru a nu avea vreun fel de problemă cu fiscul. Latifundiarul din Pipera a dat de înțeles că, în acest mod, a scos 3 milioane de euro din buzunar.

„În pușcărie fiind, l-am chemat pe Argăseală și am zis așa: am dat banii la negru, ca urmare am păcălit statul. Faceți socoteala cu cât. 3 milioane de euro au ieșit. M-a mustrat conștiința și am zis că sunt hoț. Dacă nu plătești taxa, ești hoț. Atunci am zis că nu vreau să fiu hoț. Au făcut socoteala pe 10 ani în urmă și le-a dat 3 milioane de euro. Mi-au zis că nu pot să ia banii. Le-am zis că nu există, să ia banii. Am dat la statul român 3 milioane de euro pe care puteam să nu-i mai dau, că se prescriseseră. M-a mustrat conștiința și le-am dat 3 milioane de euro ca să nu fiu hoț. Verificați, vedeți la finanțe dacă a plătit Steaua atunci 3 milioane de euro. Dacă nu e așa, să spună că Becali minte.

Am plătit la CSA Steaua 1,4 milioane de dolari, datorie, că îi băgaseră în sechestru pe contul Ministerului Apărării în 2002. Cei care le făcuseră nocturna îi băgaseră în faliment. Am plătit pentru clubul Steaua. Vin cu actele să vă arăt; vă mulțumim pentru buna înțelegere pe care o avem cu dumneavoastră.

Dacă eu n-am dreptul să particip la licitație, nici ei n-au dreptul să o scoată la vânzare. Alea 30 de milioane sunt din burta lor, n-a zis niciun judecător. Nici ei nu pot s-o scoată la licitație, pentru că au proces de anulare. Ca atare, nu poți să scoți la vânzare. Poți s-o scoți, dar o iei cu litigiu. Eu nu particip; o să participe vreun fin de-al meu, căruia îi place de Steaua. Pițurcă unde lua 33%?” a mai spus omul de afaceri la Digi Sport.

Gigi Becali și Marius Lăcătuș, dialog incendiar. „Eu mă distrez cu CSA Steaua”

A urmat apoi un nou schimb de replici interesant între Marius Lăcătuș și Gigi Becali. Omul de afaceri a încercat să-i amintească fostului fotbalist discuțiile pe care le-au purtat referitor la salariu, iar acesta a dat de înțeles că se va uita din nou pe contract.

Gigi Becali: „Eu mă distrez cu CSA Steaua. Care e treaba, nu vreau să se supere oamenii. Nici Marius nu vreau să se supere”.

Marius Lăcătuș: „Acum, când o să ajung acasă, o să caut contractul ca să vezi că era contract. Vin cu el emisiunea viitoare”.

Gigi Becali: „Ok. Deci te-am plătit, deci nu ți-am dat la negru, nu?”.

Marius Lăcătuș: „Când m-am întors, n-am mai semnat contractul. Am semnat contractul pe o sumă mai mică și am zis că între timp, ținând cont că ne gândeam că vom continua pe o perioadă mai lungă, am zis că vom căuta o soluție ca să fie bine”.

