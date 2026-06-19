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Gigi Becali și Marius Lăcătuș s-au contrat în direct la TV pe tema FCSB vs Steaua: „A ales calul greșit” / „Am rămas cu același”

Gigi Becali, ironie în direct la adresa lui Marius Lăcătuș din cauza conflictului dintre FCSB și Steaua: „Calul lui abia s-a născut”. Cum a reacționat legenda clubului din Ghencea
Gabriel-Alexandru Ioniță
19.06.2026 | 22:25
Gigi Becali si Marius Lacatus sau contrat in direct la TV pe tema FCSB vs Steaua A ales calul gresit Am ramas cu acelasi
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Gigi Becali și Marius Lăcătuș s-au contrat în direct la TV pe tema FCSB vs Steaua. Foto: colaj Fanatik / Sport Pictures
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Gigi Becali (67 de ani) a lansat în direct o ironie la adresa lui Marius Lăcătuș (62 de ani) în contextul disputei de natură identitară dintre FCSB și Steaua. Patronul fostei campioane a României a folosit o figură de stil pentru a transmite că, în viziunea sa, nu se poate spune că echipa din cadrul CSA reprezintă continutoarea clubului istoric.

Gigi Becali și Marius Lăcătuș, contre în direct la TV pe seama subiectului FCSB vs Steaua

În mod evident, omul de afaceri susține în continuare că echipa sa este „adevărata Steaua”, iar gruparea din Liga 2 ar fi de fapt înființată de dată recentă, mai exact în 2017, atunci când a fost „reactivată” secția de fotbal din cadrul Clubului Sportiv al Armatei Steaua. În mod așteptat, cel poreclit „Fiara” nu a ezitat și și-a prezentat din nou punctul de vedere vizavi de această polemică. În continuare, scurtul dialog dintre cei doi pe această temă, desfășurat în direct la Digi Sport:

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Gigi Becali: „Salutări și lui Marius Lăcătuș. El e băiat bun, dar a ales calul greșit”.
Marius Lăcătuș: „Eu nu am ales niciun cal, am rămas cu același. Și nu am greșit deloc”.
Gigi Becali: „Calul lui abia s-a născut (râde)”.

Ce a spus Gigi Becali despre plecarea lui Florin Tănase în China

Anterior acestui moment, cu ocazia aceleiași intervenții telefonice, Gigi Becali a anunțat că Florin Tănase a decis să nu plece în China, în ciuda unei oferte foarte avantajoase pentru el din punct de vedere financiar: „Eu am vorbit cu el acum două-trei săptămâni, mi-a spus că are ofertă din China, dar nu pleacă în China.

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(n.r. Despre prelungirea contractului cu FCSB) El a vrut contract pe 4 ani, dar i-am spus că nu îi fac contract pe 4 ani, îi fac pe 2 ani. Și așa a rămas. Eu vreau pe 2 ani, el vrea pe 4 ani, așa a rămas. Nu am continuat, dar ce e clar, a zis că nu pleacă în China. Eu îl consider în echipă pe Tănase. E o chestiune de afaceri, face el niște afaceri. Nu pot să le spun”. 

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De asemenea, patronul de la FCSB a dezvăluit și că a decis în cele din urmă să renunțe la transferul lui Anderson Ceara de la Csikszereda, chiar dacă mutarea fusese anterior anunțată drept rezolvată: „Cert este că nu suntem în grafic cu achizițiile. Bani sunt, dar nu-i găsim. Pe Anderson Ceara l-am dat înapoi. A căzut transferul. Nu are rost acum, a căzut transferul. O să aflați… nu este jucătorul FCSB-ului și nici nu va fi”. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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