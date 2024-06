Gigi Becali și Marius Șumudică, dialog în direct pentru transferul unui fotbalist: „Costa doar 2 milioane?! Incredibil! Ce fotbalist!”

. Atacantul a avut o prestaţie excelentă în această partidă, iar Trabzon a făcut o super afacere cu transferul vârfului român, în această vară.

Gigi Becali și Marius Șumudică, dialog în direct pentru transferul unui fotbalist: “Eu nu îl ştiam pe Drăguş. Pentru mine a fost o surpriză”

În direct la emisiunea FANATIK EURO, Gigi Becali şi Marius Şumudică au avut un dialog pe tema , patronul FCSB spunând că ar fi plătit el două milioane de euro pentru transferul lui Drăguş:

ADVERTISEMENT

Gigi Becali: “Am zis că nu mă uit ca să-l determin pe Edi Iordănescu să îl bage pe unul de-ai mei. Dar mă uitam: Niţă al meu, Stanciu al meu, Man al meu, Ianis, până la urmă, e al lui Gică, naşul meu.

Cum să nu ţin cu echipa naţională dacă ăştia erau ai mei? Eu pe Stanciu şi Man am luat 20 de milioane de euro. 20 în cap. Pe Stanciu am luat 8+1 şi pe Man am luat 11 milioane. N-au luat cluburile toată viaţa lor.

ADVERTISEMENT

Eu am luat numai pe doi. Toţi jucătorii mei sunt acolo. Cei mai buni sunt ai mei, Stanciu şi Man. Eu nu îl ştiam pe Drăguş. Pentru mine a fost o surpriză. Am rămas uimit de ce a jucat Drăguş. Costă acum 15 milioane de euro.

Gigi Becali: “Plăteam eu 2 milioane de euro dacă era”

Marius Şumudică: A plătit Trabzon două milioane acum pe el.

Gigi Becali: Plăteam eu 2 milioane de euro dacă era.

Marius Şumudică: Dacă nu mai vorbeşti cu mine acum, ţi-l aduceam imediat. Exact cum spunea Gigi Becali, este o mare realizare să vezi jucători care au fost la echipa ta. Trebuie să fii mândru. Eu, în momentul de faţă, ca FCSB să aibă şanse de Champions League, prima mutare era Florin Niţă, rămas liber de contract şi care nu vrea să continue cu Gaziantep. Este un jucător care ţine vestiarul, un caracter deosebit.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali: Ce să fac eu cu Niţă? Ăla nu vine rezervă, trebuie să îi dau 20.000 – 25.000 de euro. O să iau la iarnă când o pleca Vlad.

Marius Şumudică: Ok…

Gigi Becali: “Tănase cred că o să vină”

Gigi Becali: Pe Drăguş dădeam 2 milioane de euro, dar nu puteam să îi dau 30-40.000 de euro salariu. N-aveam cum să îl iau.

ADVERTISEMENT

Marius Şumudică: Păi are 1,5 milioane de euro salariu.

Gigi Becali: Tănase cred că o să vină. Dar fii atent: Man, l-am luat de când era copil la Arad. Stanciu, l-am luat de când era copil la Vaslui. Îţi dai seama? Astea sunt invenţii. Ochiul meu de cunoscător. Cum să nu fii mândru? Şi cu Coman, trei. Şi cu Niţă, care a apărat tot, patru. N-ai văzut campionul mondial al luat trei, una pe sub el…

Gigi Becali și Marius Șumudică, dialog în direct pentru transferul unui fotbalist: „Costa doar 2 milioane?! Incredibil! Ce fotbalist!”