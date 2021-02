Gigi Becali și Mihai Rotaru, pact secret la transferuri: “M-am răzbunat pe el”

Gigi Becali a dezvăluit pactul secret dintre el și Mihai Rotaru cu privință la transferurile pe care echipele pe care le conduc le fac. Ca să numai ajungă în situația de a licita prețul unui jucător, aceștia au ales să facă cu rândul în perioada de transferuri.

În trecut au existat scandaluri între cei doi pe seama unor jucători care au ajuns la FCSB, exemple clare fiind Andrei Vlad și mai recent unul dintre cei mai promițători fotbaliști din Liga 1, Octavian Popescu.

Pentru portarul Andrei Vlad, FCSB a plătit 400.000 de euro, în schimb la Octavian Popescu lucrurile au stat diferit, Craiova a refuzat să îi acorde o mărire de salariu iar Becali a fost de acord să îi ofere un contract mai bun.

Gigi Becali și Mihai Rotaru, pact secret la transferuri: “Cu CFR m-am răzbunat pe el”

Gigi Becali recunoaște că numai vrea să fie implicat în astfel de scandaluri și susține că s-a împăcat cu Mihai Rotaru printr-un pact pe care cei doi l-au agreat. Acesta mai susține că în sezonul trecut s-a răzbunat pe patronul de la Craiova prin intermediul meciului pe care FCSB l-a disputat cu CFR Cluj.

“Cu Mihai Rotaru m-am împăcat. Eu am făcut ce am făcut cu CFR el a făcut ce a făcut cu Viitorul. Mi-a zis, ‘băi Gigi te las pe tine să alegi, să nu ne mai războim la transferuri,’ dacă am căzut de acord înseamnă că suntem prieteni…numai concurăm.

A greșit Rotaru pe vremuri, asta este, acum suntem prieteni. Prima perioadă de transferuri alegi tu apoi aleg eu. Cu CFR-ul m-am răzbunat pe el”, a declarat Gigi Becali la Digisport.

Transferurile care au dus la cearta dintre cei doi

Gigi Becali a spus care au fost motivele scandalului cu Mihai Rotaru, însă, a precizat că lucrurile au stat diferit în cazul lui Octavian Popesc, față de situația portarului Andrei Vlad: “Nu sunt vinovat eu că l-am luat. Rotaru e vinovat, că nu-i făcuse contractul.

Când băiatul a cerut o mie sau două mii de euro, n-a vrut să-i dea și n-a vrut să mai semneze cu el. Asta a fost toată istoria asta. L-a adus Giovani, uite, jucător care vrea o mie pe lună. I-am întrebat pe cei care îl știau și am zis da, merită, e jucător foarte bun. Am dat banii și l-am luat

E adevărat, la Vlad (n.r. – Andrei Vlad) sunt vinovat. L-am furat pe Vlad. Și am plătit. Dumnezeu m-a bătut imediat în Europa League, când am ieșit din cauza lui. Am furat, am plătit. D-aia le spun la toți: puneți-vă pofta în cui, că e greu să vă luptați cu ursul”, a declarat Gigi Becali la momentul transferului lui Popescu.

