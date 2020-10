Gigi Becali şi MM Stoica, atacaţi de Rufo Collado: „Nu-mi place circul“

Noul director sportiv al “câinilor”, Rufo Collado, a vorbit despre patronul Gigi Becali și MM Stoica, după derby-ul FCSB – Dinamo, încheiat cu victoria roș-albaștrilor, 3-2.

Rufo Collado face parte din noul consiliu de administrație al clubului Dinamo București, parte a noii viziuni administrative cu care spaniolii doresc să readucă Dinamo în topul competiției interne.

Collado a subliniat că există diferențe de mentalitate între cele două conduceri și că tratează orice adversar cu respect, fiind dezamăgit de controversele de după marele derby.

Rufo Collado, despre Gigi Becali și MM Stoica: „Nu-mi place circul“

Directorul sportiv al „câinilor“ a discutat despre prima impresie pe care cei din conduecerea FCSB-ului i-au lăsat-o.

„Nu-i cunosc pe Becali și pe Stoica personal. I-am văzut la TV, dar nu am avut plăcerea să discut cu ei. Prima impresie despre ei? Așa cum am zis, nu-mi place circul, nu e în linia pe care noi ne dorim s-o promovăm”, a declarat spaniolul.

Nemulțumirile dinamoviștilor au legătură cu anumite controverse care au apărut după meci, când se pare că aceștia au fost provocați de adversari, la vestiare.

„S-au întâmplat lucruri lamentabile, care n-ar trebui să existe, au fost lucruri urâte din partea FCSB. OK, cei de acolo au câștigat, dar nu trebuie să mergi să provoci vestiarul adversarului în felul acesta. Nu-mi plac lucrurile de genul asta, nu sunt benefice pentru sport. Am văzut cu ochii mei lucruri urâte din partea lor”, a adăugat Rufo Collado.

FCSB – Dinamo 3-2 în derby-ul debutului de campionat

Derby-ul dintre FCSB și Dinamo s-a încheiat 3-2, după un meci spectaculos, în care greșeala de arbitraj de la final a decis scorul final. Arbitrul Radu Petrescu a acordat extrem de ușor un penalty pentru roș-albaștrii, iar acesta a reprezentat sursa numeroaselor conflicte apărute după meci.

Fanii dinamoviști au avut o reacție extrem de dură după meci, acuzând Federația Română de Fotbal că favorizează anumite cluburi, insinuând că aceste lucruri ar fi sursa arbitrajelor nefavorabile pe care aceștia le-au avut în ultima perioadă.

Suporterii din Peluza Cătălin Hîldan au solicitat aducerea fostului arbitru român, Ion Crăciunescu, în angrenajul echipei pentru a apăra echipa în fața acestor arbitraje slabe.