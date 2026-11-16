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Gigi Becali și Mihai Stoica au avut un schimb de replici extrem de tensionat, în direct, după declarațiile făcute de patronul FCSB despre fostul său colaborator! MM s-a arătat dezamăgit de modul în care Becali a vorbit despre el și i-a reproșat că l-a pus într-o situație umilitoare. La doar câteva minute distanță, finanțatorul roș-albaștrilor a intervenit! A urmat un dialog spumos.

Gigi Becali și Mihai Stoica, confruntare în direct! Patronul FCSB a intervenit după reproșurile lui MM

Mihai Stoica a reacționat la i și nu și-a ascuns dezamăgirea. Fostul oficial al FCSB a insistat că a plecat din proprie inițiativă și că și-a asumat responsabilitatea pentru problemele din ultima perioadă. În același timp, MM a fost deranjat de felul în care patronul a vorbit despre o La numai câteva minute după intervenția lui Mihai Stoica, Gigi Becali a intrat în direct la pentru a lămuri situația.

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Discuția a pornit de la afirmațiile făcute de Gigi Becali în conferința de presă de luni. Patronul FCSB a susținut că Mihai Stoica va reveni la club după ce Laurențiu Reghecampf va câștiga campionatul, dar a precizat că fostul oficial va trebui să se întoarcă smerit, „pe măgăruș”. Declarațiile au fost comentate de MM.

„Dacă e să judec ce a zis Gigi, e jignitor. Eu am plecat, asta uită el. Eu am plecat, nu m-a dat afară. Eu sunt vinovat și mi-am asumat responsabilitatea pentru ce s-a întâmplat în ultima vreme și pentru jucătorii pe care i-am propus. Dacă până acum hățurile au fost la mine, înseamnă că perioada cea mai bună de la FCSB e în era mea! Cel mai lung parcurs la FCSB e al meu! Altfel nu înțeleg.

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Gigi a citat Biblia. Împărații, când mergeau să cucerească, mergeau pe cai, iar Iisus a intrat pe măgăruș pentru a demonstra smerenia, nu mândria. Toată lumea se aștepta la un împărat cuceritor, iar el a venit pe măgar.

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Viitorul ne va spune. Eu, la momentul ăsta, am plecat ca să mă liniștesc. Nu știu cât va dura, dar nu am în cap să mă întorc pe măgăruș. Mă deranjează. Eu chiar m-aș bucura să nu se mai discute despre mine. Să vorbească despre Reghe. Nu știe Becali ce am eu în cap. Nu era normal să stau eu. Nu mă interesează ce au zis alții. Nu am discutat cu nimeni din club după ce am plecat. Eu vorbesc cu Gigi doar când mă sună. Nu mai e treaba mea”, a declarat MM Stoica.

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Dialog incendiar între Gigi Becali și MM Stoica. Ce și-au reproșat cei doi

Înainte ca Mihai Stoica să-și ducă ideea până la capăt, Gigi Becali a intervenit în direct, hotărât să lămurească situația. A urmat un dialog spumos între cei doi. Gigi i-a dat dreptate lui MM, însă a precizat că nu e cazul să se mândrească cu performanțele sale la TV și ar trebui să îi spună personal ce îl deranjează.

Gigi Becali: „Am intervenit ca să confirm că perioada de glorie de la FCSB e a lui MM!”.

Mihai Stoica: „Nu e a mea. Tu ai luat hotărârile”.

Gigi Becali: „E a ta! Tu ai condus și ai făcut bine ce ai fost pus să faci. Tu ai condus! Făceam eu ceva fără tine? E a mea aia? De-aia și spun că ești al nostru pentru perioada aia”.

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Mihai Stoica: „Nu am niciun fel de problemă. Parcă aș fi o cârpă! Ce e asta? Ia Reghe campionatul și îl aducem înapoi?”.

Gigi Becali: „Ce e cu mândria asta pe tine? Ce contează? Dacă contează, trebuia să-mi spui. Azi am vorbit și nu mi-ai pomenit. Dacă spuneai ceva, nu mai comentam. Te superi degeaba. Am făcut o glumă”.

Mihai Stoica: „Gluma am înțeles-o, dar mai departe… Eh, asta e”.

Gigi Becali: „Nu am spus că m-am rugat de tine?”.

Mihai Stoica: „Da, dar undeva se oprește logica. Ai spus să vin smerit. Nu e în regulă”.

Gigi Becali: „Te-a deranjat, asta e. Eu nu o să mai vorbesc de tine dacă te-am deranjat”.

Mihai Stoica: „Știi și tu ce ai spus. Dacă tu crezi că nu e nimic înjositor, asta e”.

Gigi Becali: „Ce am zis înjositor? Te aducem. Normal! Ești de-al nostru la FCSB. Stai puțin și tu și te aducem înapoi. Nu te lăsăm așa. Probabil că ești puțin… Ai un stres. Nu ești liniștit încă”.

Mihai Stoica: „Eram foarte liniștit dacă nu apăreau astfel de declarații”.

Gigi Becali: „Îți promit eu că nu mai dau astfel de declarații. Trebuie să mai suporți și tu până… Perioada de glorie e a lui MM! Eu eram la pușcărie. El a făcut tot la București. Am spus că MM și Reghe sunt frații mei. Normal că e perioada lui de glorie. Contestă asta cineva? Am zis eu vreodată că e a mea? Tu ai condus, tu ai stat cu echipa, e a ta. Dar și perioada asta de acum e a ta”.