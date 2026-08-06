Gigi Becali și MM Stoica l-au făcut „pachet” pe Victor Pițurcă, în direct la TV: „El în Europa nici nu a existat ca antrenor!”

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Un nou război la distanță între MM Stoica – Gigi Becali și Victor Pițurcă. Declarațiile fostului selecționer al României despre FCSB nu au fost primite prea bine de superiorii bucureștenilor. Cum a fost contrat fostul mare jucător român.

Mihai Stoica, replică după pentru Victor Pițurcă

Victor Pițurcă a urmărit parcursul recent al FCSB-ului și a făcut Fostul selecționer al României a trimis chiar săgeți către MM Stoica și Gigi Becali, spunând despre cei doi că „nu știu cine aduce jucătorii acolo. Nu poți să ai încredere în cineva care nu a jucat fotbal. Se poate întâmpla să nimerească, din întâmplare. Mihai Stoica? Păi vedeți? Exact ce v-am spus. Cred că și Gigi se uită la meci câteva secunde și imediat își dă seama, are ochi buni. Acum glumesc. Nu este profesionalism!”. Mihai Stoica, care în exclusivitate la MM la FANATIK, nu a ezitat să reacționeze după ce a auzit declarațiile lui Pițurcă.

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„Zice că am ajuns rău. Nu l-am auzit vorbind acum un an sau acum doi. Rușinos, da, este adevărat. Noi nu am primit patru penalty-uri pe care le-a recunoscut toată lumea. Am marcat gol valabil pe care l-a cunoscut toată lumea și ai primit un gol neregulamentar. Au fost șase faze extrem de importante și nu sunt scuze puerile. Acum trebuie să ai și proprietatea termenilor, să știi ce înseamnă pueril. Rămâne de văzut dacă asta este valoarea în momentul de față. Când faci greșelile pe care le-am făcut, nu cred că asta este valoarea echipei. Nu sunt de acord cu ce spune. Știu și eu ce a spus. Știu că este în vârstă și tratez cu mănuși, Pițurcă n-are meciuri în cupele europene, ca antrenor/manager, câte calificări am eu în primăvara europeană.

Rezultatele pe care le-am făcut eu în calitate de manager la FCSB, el nici măcar nu le-a visat vreodată. El în Europa nici nu a existat ca antrenor. Are un singur rezultat satisfăcător – a eliminat Southampton. Nu discut de selecționerul Pițurcă, acolo unde îmi scot pălăria și nu o să spun că a avut o generație de excepție și s-a ridicat pe ea. Dar în fața mea, la echipe de club, nu are dreptul să comenteze. La câteva luni după ce a plecat de la FCSB, noi am început să ne batem la titlu cu Zenga, ceea ce nu s-a întâmplat cu el în ultimii doi ani. Cu opt persoane de față, el a spus că Steaua o să retrogradeze și a fost întrebat de Andrei Vochin pe ce se bazează. El a zis că e munca lui, la șase luni după ce plecase.

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Nu era chiar munca lui. Ăsta e Pițurcă. S-a trezit acum. Probabil că e rău să fii într-un con de umbră. Mi-ar face plăcere să ne întâlnim la o emisiune. Sigur nu vrea pentru că nu are nicio șansă. Ar fi frumoasă o discuție în platou. El să accepte o discuție în platou cu mine? Când știe că e inegal duelul? Haide… Eu vorbesc de fotbal pentru că știu. Pițurcă nu știe să vorbească despre fotbal când spune asemenea bazaconii. Resentimentele pentru că am făcut rezultate nemaipomenite. Eu am făcut rezultate pe care el nu a fost în stare să le facă, când Gigi investea sume de neimaginat”, a spus Mihai Stoica la

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Gigi Becali, replică în stilul caracteristic pentru Victor Pițurcă

Nici Gigi Becali nu a dat înapoi din a-i răspunde fostului său colaborator de la începuturile sale în fotbal. Latifundiarul din Pipera a subliniat că nici Victor Pițurcă nu cunoaște acest domeniu așa cum crede, de fapt. „Am spus că nu suntem bine, pot să comentez că e ceva în neregulă, dar la fotbal, cine ştie şi cine lucrează în fotbal, cine cunoaşte chestiunile de fotbal, ştii că se întâmplă lucrurile astea.

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Fotbalul nu-l ştie nici Piţurcă, nici cei mai mari specialişti ai lumii, are lucruri ascunse, d-aia costă miliarde şi miliarde. Dacă îmi dai 100 de milioane, iei campionatul, dar noi vorbim de lucruri făcute pe bani puţini. Nu mai merge, lucruri mari cu bani puţini”, a declarat Gigi Becali, la

FCSB a ratat posibilitatea de a continua în cupele europene în acest sezon. Bucureștenii se vor axa pe campionat, unde au 7 puncte după primele 3 etape și unde vor juca runda următoare în deplasare, cu Sepsi, pe 10 august.