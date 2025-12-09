Gigi Becali și patronul lui Hermannstadt confirmă transferul dezvăluit în exclusivitate de Fanatik: „Ăștia sunt banii”

ADVERTISEMENT

Gigi Becali vrea să aducă mai mulți jucători în următoarea perioadă de mercato din iarnă. Andre Duarte a semnat deja cu campioana României, iar acum s-a înțeles și cu Kevin Ciubotaru, fundașul stânga al celor de la FC Hermannstadt.

Kevin Ciubotaru s-a înțeles cu FCSB. Ce sumă plătește Gigi Becali

FCSB este în căutarea întăririlor după ce nu a avut parte de cel mai bun sezon până acum. Campioana ultimelor două sezoane din SuperLiga României continuă să aibă emoții pentru calificarea în play-off, iar Gigi Becali caută să aducă plusvaloare în lotul său.

ADVERTISEMENT

După ce l-a semnat pe Andre Duarte, FCSB s-a înțeles și cu Kevin Ciubotaru, tânărul fundaș stânga al celor de la FC Hermannstadt. : „Noi am semnat deja acordul de transfer cu Hermannstadt. Plătim 450.000 de euro. Acum, Hermannstadt nu mai poate semna cu alt club. Și nici nu ar fi fair-play să vină alt club să facă o ofertă.

Cu jucătorul am vorbit. A zis să vină perioada de transferuri și atunci o să semnăm contractul. Dar nu o să fie probleme. Se rezolvă tot. O să mai facem transferuri. Am găsit jucătorii, dar nu îi zic”, a spus Gigi Becali, conform .

ADVERTISEMENT

Ce a declarat Claudiu Rotar despre mutarea lui Kevin Ciubotaru la FCSB

FC Hermannstadt este într-un moment critic. iar acum clubul este pe cale să-și vândă jucătorul pe care se baza pentru regula U21. Claudiu Rotar, patronul celor de la FC Hermannstadt, a dezvăluit că talentatul fotbalist, a fost dorit și de Rapid:

ADVERTISEMENT

„Este Kevin Ciubotaru, pe care îl dorește Steaua (n.r. FCSB), îl dorește Rapid. Trăim și din partea asta, din vânzări de jucători. Vrem să producem jucători și să vindem. Au făcut o ofertă cei de la FCSB, noi am fi vrut să-l ținem până în vară, da, dar și ei (n.r. cei de la FCSB) au nevoie de jucător under. Suntem aproape cu FCSB (n.r. să bată palma)”, a declarat Claudiu Rotar pentru

Cifrele lui Kevin Ciubotaru în acest sezon

Cotat la doar 150.000 de euro pe Transfermarkt, Kevin Ciubotaru este un tânăr de 21 de ani ce promite foarte multe. Talentul său a fost observat chiar și de experimentatul selecționer al României, care l-a chemat la reprezentativa națională.

ADVERTISEMENT

Ciubotaru a venit la FC Hermannstadt în 2023 de la echipa secundă a lui Rangers. El a fost împrumutat timp de un sezon la Unirea Ungheni, iar în acest sezon a fost păstrat pentru meciurile de SuperLiga. Fundașul stânga a jucat în 19 partide pentru sibieni în acest sezon și a oferit două pase decisive.